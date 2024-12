Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexual

Blake Lively processou o colega Justin Baldoni por assédio sexual, após trabalharem juntos no filme Isto Acaba Aqui, que Baldoni também dirigiu. Segundo documentos obtidos pelo TMZ, Lively alega que o ambiente durante as gravações era “hostil”.

De acordo com o processo, Blake teria solicitado mudanças no comportamento de Baldoni, incluindo a proibição de exibir vídeos ou imagens de mulheres nuas, comentar sobre seu “vício em pornografia”, conquistas sexuais, genitália, peso da atriz e até mesmo sobre a morte de seu pai. Além disso, ela pediu para que não fossem incluídas cenas de teor sexual no roteiro previamente aprovado.

Os documentos indicam que as exigências foram aceitas pelo estúdio, mas o filme enfrentou dificuldades comerciais, atribuídas às diferenças criativas entre os dois. Lively desejava que o foco fosse na resiliência de sua personagem, enquanto Baldoni pretendia enfatizar a violência doméstica.

A atriz acusa Baldoni e sua empresa de promoverem uma campanha de “manipulação social” para prejudicar sua reputação. Em resposta, o advogado de Baldoni, Bryan Freedman, classificou as alegações como “falsas” e afirmou que o processo foi elaborado para “remendar a reputação negativa” de Lively, alegando que as acusações têm intenção de causar danos públicos.

