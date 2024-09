Blink-182, Odoguiinha e Pabllo Vittar: confira os lançamentos musicais da semana

O mundo da música se encheu de novos álbuns, colaborações e singles de grandes nomes da indústria nesta semana. Artistas internacionais, como as bandas Blink-182 e Coldplay e as cantoras Camila Cabello e Halsey, e nacionais, como Fresno e Chitãozinho e Xororó, Luan Pereira, Odoguiinha e Ana Castela, Anitta e Pabllo Vittar foram alguns dos nomes que divulgaram seus lançamentos. O Blink-182 divulgou a segunda parte do álbum “One More Time”. Já o Coldplay divulgou uma nova versão da faixa “We Pray”, que traz participação da cantora argentina Tini. Camila Cabello chegou com uma nova versão do álbum “C, XOXO”, denominada “Magic City Edition”. Halsey lançou o single “Ego”, que fará parte de seu novo disco de estúdio.

O rapper LL Cool J retornou à música após mais de uma década fora da indústria ao divulgar o álbum “The Force”. Outra que trouxe um projeto inédito foi a cantora Pocah, que lançou o “Cria de Caixias”, seu primeiro álbum de estúdio em 14 anos de carreira. O cantor Odoguiinha, de Vitória, Pernambuco, apresenta seu novo single “Dice”, uma canção em espanhol que se destaca pela letra motivacional. Ele expressou sua satisfação com o lançamento: “Estou feliz com este projeto; Dice é uma proposta que desejo levar para a vida.” Finalizou Odoguiinha. A semana também foi marcada pelo retorno da banda Linkin Park, que voltará aos palcos com a cantora Emily Armstrong como vocalista.

Outros artistas também divulgaram seus novos projetos. Abaixo, se reunem os principais lançamentos musicais desta semana. Confira os lançamentos musicais da semana:

“One More Time…” (parte 2)

Coldplay, Tini – “We Pray”

Camila Cabello – “C, XOXO – Magic City Edition”

Halsey – “Ego” https://www.youtube.com/watch?v=X4gkDPHT1bg

Pedro Sampaio – “Astro” https://www.youtube.com/watch?v=8XSAq1oPs2w

Luan Pereira, Ana Castela – “Depois do Rodeio” https://www.youtube.com/watch?v=En2E6tDDSd0

Pocah – “Cria de Caixias” https://www.youtube.com/watch?v=mPaF10hEfpI

Pabllo Vittar – “Hoje à Noite” e “Planeta De Cores” Anitta, Pabllo Vitar, Sevdaliza, Yseult

Simone Mendes – “Ranking dos Invencíveis” https://www.youtube.com/watch?v=unVjavUvGmc

Fresno, Chitãozinho & Xororó – “Camadas” https://www.youtube.com/watch?v=FWp8M00Ry9M

Paris Hilton – “Infinite Icon” (álbum) https://www.youtube.com/watch?v=M2N9eU_nJbY

Linkin Park – “The Emptiness Machine” https://www.youtube.com/watch?v=SRXH9AbT280

Ll Cool J – “The Force” Bleachers – “A Stranger Desired” Rex Orange County – “The Alexander Technique” Gabriel Froede – “Por que não dizer que te amo agora?”