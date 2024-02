Blinken desembarca no Brasil para reunião com presidente Lula

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou no Brasil na noite desta terça-feira, 20, para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 21, às 9h, no Palácio do Planalto. Depois, Blinken seguirá para a reunião de ministros do G20, no Rio de Janeiro, que é um encontro entre as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. De acordo com comunicado do governo dos Estados Unidos, Blinken irá destacar o apoio à presidência do Brasil no G20 e à parceria entre os dois países em questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores e à transição para energia limpa. O secretário busca uma conversa abrangente com o presidente Lula sobre diversos temas globais, ressaltando a importância do Brasil como parceiro em questões de paz e segurança globais.

Outro assunto que será abordado durante a reunião é a disputa territorial entre Venezuela e Guiana em relação ao território de Essequibo. O governo brasileiro expressou preocupação com a situação e desempenha um papel fundamental para ajudar a resolver as tensões entre as autoridades de Maduro e o governo da Guiana. De acordo com o porta-voz do governo norte-americano, Matthew Miller, o secretário de Estado também deve discutir com o presidente Lula a recente crise diplomática entre Brasil e Israel. Como mostrou o site da Jovem Pan mais cedo, Miller afirmou que os EUA não concordam com as falas de Lula em relação aos ataques de Israel na Faixa de Gaza.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA