Blitz educativa marca encerramento da Semana da Água em Teixeira de Freitas

Blitz educativa da Semana da Água 2023 (Foto: Wesley Morau)

Na manhã desta sexta-feira (24), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — juntamente a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) — promoveu uma blitz educativa como ação da Campanha “Acelerando Mudanças: Seja a mudança que você deseja ver no mundo”, em comemoração ao Dia Mundial da Água, comemorado na última quarta-feira (22).

A iniciativa contou com o uso de faixas informativas, distribuição de cartilhas educativas com dicas sobre o uso racional da água, além da entrega de copos com água, lixeiras de carro, squeezes dobráveis e copos para evitar o uso de copos descartáveis.

Blitz educativa da Semana da Água 2023 (Fotos: Wesley Morau)

O Dia Mundial da Água foi instituído em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para estimular a discussão sobre a conservação e a proteção dos recursos hídricos no mundo, em benefício das futuras gerações.

Blitz educativa da Semana da Água 2023 (Fotos: Wesley Morau)

