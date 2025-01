Bloco de Preta Gil é oficialmente cancelado no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O desfile do Bloco da Preta, comandando pela cantora Preta Gil e que acontece anualmente no Rio de Janeiro, foi oficialmente cancelado neste ano.

A Riotur, responsável pelo Carnaval carioca, anunciou o cancelamento do bloco. “Preta, vamos todos sentir sua falta nesse Carnaval, mas não se avexe não: 2026 é logo ali e, em breve, vamos te dar aquele abraço!”, afirmou o órgão em sua página nas redes sociais em referência à música “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil.

A artista está em tratamento contra um câncer e passou por cirurgia para retirada de tumores que durou 21 horas. No último domingo (26), ela mandou uma mensagem aos fãs afirmando que está “sumidinha” para se concentrar em sua reabilitação. “Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil”, afirmou.

Preta também anunciou que usará uma bolsa de colostomia definitiva. O dispositivo, que recebe fezes e gases quando o intestino não funciona corretamente, foi colocado após a cirurgia. Ela também disse que os resultados dos seus exames também estão cada vez melhores.

“Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas. Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar um pouco uma bolsa de colostomia. Dessa vez definitiva, e não provisória como foi a do ano passado. Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando”, disse Preta Gil.