Bloco do Nana se transforma em ‘Vem com o Gigante/Nana’ e confirma 2 dias de Léo Santana no Carnaval de 2025

Enquanto há indefinição para alguns blocos no Carnaval de Salvador em 2025, Léo Santana faz parte das certezas para a folia no ano que vem.

O artista, que já estava confirmado para a festa, anunciou uma novidade no desfile, a união do bloco Vem com o Gigante com o Bloco do Nana. Desta forma, os dois dias de desfile já anunciados desde julho deste ano, seguem valendo para o circuito Dodô (Barra/Ondina).

A marca já era utilizada por Léo Santana em outros eventos fora da Bahia e já estava registrada pela Salvador Produções no Instituto Nacional daPropriedade Industrial desde 2017. O artista desfilou com o bloco no Fortal deste ano, por exemplo.

A novidade na união dos nomes também mexeu com a identidade visual do bloco para 2025. Desenhada por Pedrinho da Rocha, a nova marca do bloco indaga o público com o questionamento: “o que mais poderia representar o bloco de uma grande estrela como Léo Santana? Uma outra estrela, uma estrela de primeira grandeza e cheia de cor, um verdadeiro BinBang no universo do entretenimento”.

É possível adquirir abadás na promoção no site da Central do Carnaval. Na compra de 2 para a sexta que sai por R$ 770 ou dois para o sábado que sai por R$ 880. Sem a casadinha, os ingressos custam R$ 430 na sexta e R$ 490 no sábado.