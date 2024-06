Blocos de carnaval se manifestam neste domingo contra privatização da Sabesp

Neste domingo (2), alguns blocos de carnaval, seis, especificamente, se reunirão em forma de protesto contra a lei estadual que aprovou a privatização da Sabesp. Além disso, a ação também contará com uma campanha para doações de água para a região do Rio Grande do Sul, que tem enfrentado sérios problemas devido às chuvas. Entre os participantes, os blocos “Ano Passado eu Morri esse Ano eu não Morro”, “Bloco Fluvial do Peixe Seco”, “Vai quem qué”, “Bloco do Água Preta”, “Bloco Refloresta” e “Jegue elétrico”. O evento será realizado na Vila Anglo Brasileira, em Perdizes, na região oeste da capital paulista. A ação é uma das mobilizações que ocorrerão durante todo o mês de junho como forma de manifestar o repúdio contra a privatização do grupo. Na última quarta-feira (29), a justiça negou o pedido dos diretórios estaduais do PT, PSOL e PC do B que visava acabar com os efeitos da aprovação na Câmara Municipal de São Paulo do projeto de lei para a venda da empresa. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, no último dia (2) de maio, sancionou o projeto que autoriza a cidade paulista a firmar contrato com a Sabesp nas mãos de iniciativa privada. O evento será realizado das 15h às 19h na praça Rio dos Campos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bloco do Água Preta (@blocodoaguapreta)

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp