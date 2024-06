Blogueiro xinga prefeito de “babaca”, empurra assessora e acaba detido

Reprodução / Redes sociais

1 de 1 Jornalista – Metrópoles – Foto: Reprodução / Redes sociaisApós chamar de “babaca” o prefeito de Valparaíso (GO), cidade no Entorno do Distrito Federal, e agredir uma funcionária da prefeitura do município, o blogueiro Mário Prata (foto em destaque) foi preso por injúria, difamação e vias de fato.

Por volta das 11h dessa segunda-feira (3/6), o prefeito Pábio Correia Lopes (MDB) – mais conhecido como Pábio Mossoró – visitava as obras da 2ª Delegacia de Polícia da cidade, acompanhado de delegados.

Durante a visita, Mario filmava o prefeito e fazia perguntas, até o momento em que supostamente afirmou: “Babaca é você”. Em seguida, policiais intervieram e apreenderam o celular do blogueiro, que, em meio à confusão, teria também empurrado a assessora do prefeito.

Mario acabou detido, mas foi solto e responderá em liberdade. O Metrópoles tentou contato com Mário Prata, mas não teve resposta até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

