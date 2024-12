Bluesky ultrapassa marca de 25 milhões de usuários

O Bluesky está afastando cada vez mais usuários do X (ex-Twitter), à medida que cresce a frustração com a crescente tolerância ao discurso de ódio e à desinformação na plataforma de Elon Musk.

O rival, agora, ultrapassou a marca de 25 milhões de usuários, com aumento de cinco milhões desde 19 de novembro, segundo as últimas estatísticas.

O número de usuários do Bluesky aumentou, especialmente, após o apoio vocal e financeiro de Musk à campanha eleitoral presidencial de Donald Trump nos EUA.

Posições políticas de Elon Musk, alinhadas com Trump e a extrema direita, causaram a perda de alguns usuários no X (Imagem: Koshiro K/Shutterstock)

Musk também irritou parte da base de usuários do X ao desmantelar as medidas anteriores contra desinformação e teorias da conspiração, enquanto pesquisas indicam que o discurso de ódio se intensificou sob sua liderança, algo que o X rejeita. Como resultado, muitos usuários do antigo Twitter estão anunciando sua saída da plataforma.

Bluesky foi lançado por ex-CEO do Twitter

O Bluesky foi criado como alternativa descentralizada ao X, permitindo que muitas redes online interconectadas coexistam;

Lançado em 2019 pelo cofundador do Twitter, Jack Dorsey, o Bluesky surgiu quando ele ainda era CEO da plataforma do (antigo) passarinho azul;

Desde que Musk comprou o Twitter e o renomeou como X, pesquisas de mercado indicam queda no número de usuários e saída de grandes anunciantes.

A competição mais forte do Bluesky tem sido o Threads, da Meta, que atingiu 175 milhões de usuários ativos mensais no primeiro ano. Desde a aquisição do X, a plataforma não tem fornecido informações atualizadas sobre seu número de usuários.

Bluesky e Threads estão competindo para herdar a maior parte dos perfis que estão abandonando o X (Imagem: Primakov/Shutterstock)

