BMW M Cup by F1BC: Fidel Moreira vence Desafio na Chuva em Silverstone

BMW M Cup by F1BC 2023/3 @ Silverstone

O Desafio na Chuva foi o desafio da noite no BMW M Cup by F1BC, campeonato oficial da BMW do Brasil nos Esports, e o palco foi o tradicional circuito de Silverstone, onde Fidel Moreira (Williams Esports) faturou a vitória, segurando a pressão dos adversários ao longo dos 60 minutos, em pódio que teve ainda Marcelo Ródio e Alessandro Silva.

Na classe PRO-AM, Fabricio Montes (Pigeon Racing) chegou a frente de Leonardo Reis e Matheus Freitas, e entre os Streamers Bruno Fantozzi foi o vitorioso da noite, em disputa tripla com Cris Pereira e Japa Novela.

A pontuação mostra liderança de Renan Negrini com 150 na soma, seguido por Fidel Moreira (136), Gabriel Felipe (112), e Marcelo Ródio (99). Na PRO-AM, Fabrício Montes tem 78, a frente de Matheus Freitas (53) e Fernando Falcão (51). Os Streamers tem como líder João Piana (28), mas Cris Pereira (16) e Bruno Fantozzi (13) se aproximaram. Entre as escuderias, a Williams Esports virou o jogo sobre a Williams Esports.

Renan Negrini cravou a pole position na chuva, seguido por Marcelo Rodio, Alessandro Silva, Fidel Moreira, Daniel de Oliveira, e Rodrigo Nunes nas três primeiras filas. O desafio na Chuva é o evento que mais testa os pilotos em volta rápida, ainda mais em se tratando de Silverstone, com suas curvas super velozes. Confira a seguir o grid de largada completo.

Classificação

1 Renan Negrini (Visceral Esports), 2:05.207

2 Marcelo Rodio (Visceral Esports), 2:05.547

3 Alessandro Silva (AlienLab eSports), 2:05.737

4 Fidel Moreira (Williams Esports), 2:05.787

5 Daniel de Oliveira (Williams Esports), 2:05.840

6 Rodrigo Nunes (Black Panthers Racing), 2:05.915

7 Fabricio Montes (Pigeon Racing), 2:06.022

8 Matheus Freitas (Kaido Society), 2:06.055

9 Eduardo Sa (Drone Automobilismo Virtual), 2:06.332

10 Leonardo Reis (Midas Sanfre Racing Team), 2:06.402

11 Fernando Falcao (Black Panthers Racing 2), 2:06.417

12 Rapha Souza (Independente), 2:06.455

13 Andre Nassutti (Warrior Setups), 2:06.555

14 Lucas Peck (Black Panthers Racing), 2:06.562

15 Augusto Gribel (Titan Racing Team), 2:06.580

16 Gabriel Felipe (Oak Racing Team), 2:06.637

17 Gustavo Neves (Black Panthers Racing), 2:06.727

18 Gustavo Carpaneses (Midas Sanfre Racing Team), 2:07.572

19 Douglas Garcia (Academia GP), 2:07.897

20 Cris Pereira (YouRaceBR Esports), 2:08.465

21 Bruno Fantozzi (YouRaceBR Esports), 2:08.542

22 Kleiton Chochi (LP Racing), 2:09.390

23 Joao Piana (NORG Racing), sem tempo

24 Japa Novela (B8HSP), sem tempo

25 Adriano Coutinho (Black Panthers Racing 3), sem tempo

A excelente largada teve Negrini a frente, enquanto Fidel e Oliveira logo superaram Alessandro, caindo para quinto. Montes aparecia em sexto, liderando na PRO-AM, enquanto Freitas perdia contato ao cair para oitavo, sendo ultrapassado por Eduardo Sá.

A briga na classe Streamer ficava interessante, entre Bruno Fantozzi, Cris Pereira e Japa Novela, nesta noite com posições mais a frente no pelotão e brigando por mais pontos – com perspectivas de reduzirem a pontuação em relação ao líder da classe João Piana, lesionado no ombro e apenas narrando em seu canal.

Com a preocupação habitual em se manter na pista com piso molhado, foram poucos os incidentes na prova, comprovando também o alto nível da competição.

Ainda assim as escapadas fora da pista e velocidade limite no pitlane por vezes pegam os pilotos de surpresa. Cris Pereira teve um Stop and Go de 30 segundos, e Daniel de Oliveira um Drive Through, punições padrão do Assetto Corsa Competizione.

O susto foi justamente com o líder Renan Negrini, que teve problemas em sua internet e ficou de fora da prova, faltando 20 minutos para o fim. A briga então estava aberta entre Fidel Moreira e Marcelo Rodio, juntos disputando a vitória.

A disputa entre Daniel de Oliveira e Eduardo Sá foi bonita pela 11ª posição. O duelo entre Gabriel Felipe e Lucas Peck também era intenso nos minutos finais, ambos próximos de Nassutti.

Final com grande vitória de Fidel Moreira, comemorando muito em Silverstone sua primeira vez no topo do pódio no campeonato oficial da BMW do Brasil.

Marcelo Rodio foi o segundo, e Alessandro Silva fechou em terceiro. Fabricio Montes, quarto, foi vitorioso na classe PRO-AM, a frente de Andre Nassutti, que segurou toda pressão de Gabriel Felipe e Lucas Peck, na melhor disputa da noite.

Leonardo Reis, Rapha Souza e Gustavo Neves completaram o Top 10, enquanto na classe Streamers o vitorioso foi Bruno Fantozzi, superando Cris Pereira e Japa novela.

Race – Final, 60 minutos

1 Fidel Moreira (Williams Esports), 28 voltas

2 Marcelo Rodio (Visceral Esports), 0:00.623

3 Alessandro Silva (AlienLab eSports), 0:05.710

4 Fabricio Montes (Pigeon Racing), 0:16.979

5 Andre Nassutti (Warrior Setups), 0:21.351

6 Gabriel Felipe (Oak Racing Team), 0:21.606

7 Lucas Peck (Black Panthers Racing), 0:22.469

8 Leonardo Reis (Midas Sanfre Racing Team), 0:32.625

9 Rapha Souza (Independente), 0:36.218

10 Gustavo Neves (Black Panthers Racing), 0:36.600

11 Daniel de Oliveira (Williams Esports), 0:37.175

12 Eduardo Sa (Drone Automobilismo Virtual), 0:37.696

13 Adriano Coutinho (Black Panthers Racing 3), 0:59.102

14 Augusto Gribel (Titan Racing Team), 1:05.359

15 Matheus Freitas (Kaido Society), 1:13.515

16 Bruno Fantozzi (YouRaceBR Esports), 1:15.461

17 Kleiton Chochi (LP Racing), + 1 laps

18 Gustavo Carpaneses (Midas Sanfre Racing Team), + 1 laps

19 Cris Pereira (YouRaceBR Esports), + 1 laps

20 Japa Novela (B8HSP), + 2 laps

21 Renan Negrini (Visceral Esports), + 10 laps

22 Rodrigo Nunes (Black Panthers Racing), + 13 laps

23 Fernando Falcao (Black Panthers Racing 2), Abandono (11)

24 Douglas Garcia (Academia GP), Abandono (0)

25 Joao Piana (NORG Racing), Abandono (0)

Volta mais rápida: Renan Negrini, 2:05.420

A próxima etapa do BMW M Cup by F1BC será no dia 10 de outubro às 20h (horário de Brasília), no circuito de Spa-Francorchamps, com transmissão ao vivo na TV F1BC.

O F1BC Esports realiza campeonatos oficiais de BMW, MINI, Heineken, tem patrocínio de Realdrive, Investtop XP, CriaPubli, M7Help, e tem parcerias oficiais com Amika, Elleven TV, F1 Mania, Aliança Contra Incêndio, e F1 Brasil.