BNDES financiará via PAC a renovação de frotas de ônibus no Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou uma linha de crédito para ajudar na renovação sustentável da frota de ônibus em municípios brasileiros. No total, serão investidos R$ 4,5 bilhões para a aquisição de 1.034 ônibus elétricos e 1.149 ônibus Euro 6. A medida contempla um dos novos eixos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (8/5).

Na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), foram anunciados os resultados de cinco categorias do Novo PAC Seleções, dos programas Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes, coordenados pelo Ministério das Cidades. Essas iniciativas têm um investimento total de R$ 18,3 bilhões e a criação de 234 mil empregos diretos e indiretos.

As cinco categorias abrangem Abastecimento de Água – Rural; Urbanização de Favelas com o programa Periferia Viva; Prevenção de Desastres Naturais, incluindo Contenção de Encostas; Regularização Fundiária; e Renovação de Frota. Ao todo, 532 municípios de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal foram beneficiados.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância do Novo PAC Seleções para a indústria nacional, ressaltando seu papel na criação de empregos qualificados e na promoção de uma transição energética por meio do investimento em transporte público sustentável.

“O Novo PAC Seleções é fundamental para a indústria brasileira porque cria uma demanda importante para a instalação e a ampliação de fábricas de elétricos no país, gerando empregos qualificados e renda. Além disso, é fundamental o investimento em transporte público sustentável para que o país avance na transição energética”, diz Mercadante.

A modalidade Renovação de Frota receberá R$ 10,5 bilhões para a aquisição de 2.529 ônibus elétricos, 2.782 ônibus Euro 6 e 39 trens para atender 98 municípios, com objetivo de melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO2, além de contribuir para o fortalecimento da indústria nacional de veículos e componentes.