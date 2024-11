BNDES lança linha de crédito para micro e pequenas empresas com taxas a partir de 1,49%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito, chamada BNDES Crédito Digital, voltada para micro e pequenas empresas. Com um montante inicial de R$ 1 bilhão, a iniciativa oferece uma taxa fixa a partir de 1,49% ao mês e um prazo de pagamento que pode chegar a 60 meses. O crédito já está acessível nas plataformas digitais do Sicredi e do BTG. As empresas que optarem por essa linha de crédito terão a facilidade de contar com limites pré-aprovados nas instituições parceiras. Por meio de aplicativos ou internet banking, será possível consultar os limites disponíveis e simular as condições de pagamento. A agilidade na contratação é um dos destaques, com a expectativa de que o dinheiro esteja disponível no mesmo dia. A taxa de juros final que cada empresa pagará será determinada pela avaliação de risco e pelos spreads aplicados pelo agente financeiro. Essa flexibilidade permite que as empresas tenham uma experiência mais personalizada ao buscar financiamento. Além disso, a partir de 2025, os clientes poderão contar com um fundo garantidor do BNDES, que terá a capacidade de cobrir até 80% do risco da operação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA