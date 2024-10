BNDES promete investir mais dinheiro para internet

José Luis Gordon, diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), afirmou que o banco alcançará a marca de R$ 2 bilhões em investimentos para projetos de expansão e melhoria da internet no Brasil. Até o momento, o banco já liberou mais de R$ 700 milhões em crédito, utilizando recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST). O diretor expressou confiança de que a meta será atingida até o final do próximo ano. Os recursos do FUST são estrategicamente direcionados para projetos que buscam aumentar a conectividade, especialmente em áreas menos favorecidas. Um exemplo notável é o financiamento de R$ 146 milhões para uma operadora de telecomunicações no Ceará. Este projeto marca a primeira operação do fundo voltada à universalização do acesso à banda larga 5G em áreas periféricas e favelas, demonstrando um compromisso com a inclusão digital.

Além disso, o BNDES flexibilizou o uso dos recursos para projetos de data centers, com condições especiais para o Nordeste, priorizando conteúdo nacional e menor impacto ambiental. Após um hiato de 23 anos sem utilização, o FUST está finalmente sendo empregado conforme sua função original, sob a gestão do governo do presidente Lula. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, destacou que as prioridades incluem conectar escolas, favelas e periferias, com taxas de juros reduzidas para facilitar o acesso. O BNDES anunciou um segundo ciclo de crédito para expandir a conexão nas periferias de todo o Brasil, reforçando seu compromisso com a inclusão digital e a redução das desigualdades no acesso à internet.

Publicado por Luisa Cardoso