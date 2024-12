“Boa noite, Cinderela”, estupro e roubo: mulheres vivem dia de terror

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu três suspeitos por dopar mulheres com o “boa noite, Cinderela” e roubado as vítimas. Um dos homens teria estuprado uma das vítimas. O crime ocorreu em outubro e teve desfecho em 24 e 25 de dezembro com a prisão dos envolvidos.

Os suspeitos foram identificados como Moisés dos Santos Costa Maia, 30 anos, Felipe Fernandes Santos, 26 anos, e David Rafael Soares Ferreira.

De acordo com as investigações, as vítimas saíram do trabalho e foram a um posto de combustível no Setor Hoteleiro Sul, na Asa Sul. Elas conheceram dois dos suspeitos e começaram a beber com eles.

Polícia prendeu David Rafael Soares
Polícia prendeu Felipe Fernandes Santos
Polícia prendeu Moises dos Santos Costa Maia

As mulheres foram convencidas a dar carona aos sujeitos até a um bar na Estrutural, quando o terceiro se juntou ao grupo, que bebia no local. Nesse período, os homens inseriram drogas nas bebidas das mulheres, que ficaram entorpecidas e não conseguiram apresentar resistência.

Os três suspeitos levaram as vítimas a um matagal em Ceilândia. No local, furtaram o carro da vítima e os celulares. Um dos suspeitos estuprou a vítima. As mulheres foram abandonadas no local.

Após a sequência de crimes, um morador de Ceilândia que passava próximo ao local socorreu as mulheres. Elas foram encaminhadas à delegacia para prestar ocorrência.

O caso foi investigado pela 8ª DP (Estrutural) que identificou os criminosos com câmeras de segurança. Em uma das imagens, é possível ver quando os suspeitos saem com as mulheres no carro.

O rosto delas foi borrado para proteger a vítima. Assista:

Segundo a polícia, os suspeitos têm outras passagens por crimes graves. Fotografias com os rostos dos investigados foram divulgadas para que outras pessoas possam identificá-los e denunciá-los caso também tenham sido vítimas.

A pena dos suspeitos pode variar de 12 a 30 anos de prisão. No caso de Moises, a pena pode ainda ter aumentar de 8 a 15 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Todos já respondem por crimes como furto, receptação, tráfico e posse de arma de fogo.