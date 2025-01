Determinar quais são as mordidas mais fortes do mundo animal é um desafio que exige técnicas e equipamentos especializados. Ao longo dos anos, os cientistas desenvolveram diversos métodos para medir essa força, cada um com suas vantagens e limitações.

A força da mordida é uma adaptação evolutiva crucial para muitos animais, servindo tanto para caçar e se alimentar quanto para defesa territorial. Desde os pequenos roedores até os grandes predadores, a natureza nos presenteia com uma variedade de criaturas com mandíbulas poderosas e adaptações únicas.

Animais com músculos da mandíbula grandes e fortes conseguem exercer maior pressão ao morder. Quem tem dentes afiados e especializados em cortar ou esmagar possuem mais eficiência na mordida.

A estrutura da mandíbula e a forma como os músculos se inserem nela influenciam a força do golpe. Observamos que animais carnívoros e onívoros geralmente possuem mordidas mais poderosas do que herbívoros, devido à necessidade de cortar carne e quebrar ossos.

Boca grande e dentes de agulha: confira o top 10 das mordidas mais fortes do reino animal

Vamos explorar algumas das criaturas com as mordidas mais poderosas do reino animal:

1- Crocodilo-de-água-salgada

Crocodilo-de- água- salgada salta em busca de comida, em Billabong, na Austrália (Imagem: Moshe Einhorn / Shutterstock.com

Considerado o réptil com a mordida mais forte do mundo, sua força é utilizada para capturar e imobilizar presas de grande porte. O crocodilo-de-água-salgada (Crocodylus porosus) tem essa força incrível por causa de uma adaptação evolutiva que permite a ele capturar e consumir uma variedade de presas, desde peixes até grandes mamíferos.

Por que a mordida do crocodilo-de-água-salgada é tão poderosa? Os músculos de sua mandíbula são extremamente desenvolvidos, permitindo que ele exerça uma força de fechamento incrível. A estrutura da mandíbula, com sua forma alongada e articulações precisas, amplifica a força gerada pelos músculos. Seus dentes são como estacas afiadas, projetados para perfurar e segurar a presa. Além disso, os dentes se encaixam como peças de um quebra-cabeça, distribuindo a força da mordida por uma área maior.

Ele também desenvolveu adaptação para a caça. A força da mordida é essencial para capturar e matar presas, muitas vezes muito maiores do que o próprio crocodilo. O crocodilo-de-água-salgada habita a costa norte da Austrália, no sudeste da Ásia e nas ilhas do Pacífico e não vive apenas no mar, pode ser encontrado encontrado em rios de água doce, billabongs e pântanos.

Já o impacto da mordida é capaz de esmagar ossos com facilidade, inclusive dee grandes animais, como búfalos e crocodilos menores. Uma mordida pode causar lacerações profundas, fraturas e até mesmo amputações em humanos e outros animais.

A combinação de força e velocidade da mordida permite que o crocodilo-de-água-salgada mate sua presa rapidamente, minimizando o risco de escapar. A força da mordida não é a sua única adaptação para a vida aquática. Suas narinas se fecham quando o animal está submerso, e suas patas possuem membranas que facilitam a natação. Além disso, suas glândulas salinas permitem que ele elimine o excesso de sal, permitindo que viva tanto em água doce quanto salgada.

Em números, a força da mordida é medida em PSI (libras por polegada quadrada), e a do crocodilo-de-água-salgada pode chegar a impressionantes 7.000 PSI. Para se ter uma ideia, a força da mordida humana é de cerca de 165 PSI.

2- Hipopótamo

Essa boca enorme com caninos afiados assusta por ser um dos golpes mais fortes do hipopótamo (Imagem: Martin Prochazkacz / Shutterstock)

O hipopótamo (Hippopotamus amphibius), com sua aparência robusta e dócil, esconde uma força surpreendente. Uma de suas características mais marcantes é a poderosa mordida, capaz de causar danos graves e até mesmo fatais.

A força da mordida do hipopótamo é resultado de uma combinação de fatores anatômicos e fisiológicos. Os músculos da mandíbula do hipopótamo são extremamente desenvolvidos, permitindo que ele feche suas poderosas mandíbulas com uma força incrível.

Seus dentes caninos podem crescer até 50 centímetros, formando presas afiadas e poderosas. A boca do hipopótamo pode se abrir a um ângulo de quase 180 graus, ampliando o alcance de sua mordida.

Estima-se que a força possa chegar a 1.800 PSI, o que equivale a uma força de aproximadamente 825 kg. Essa força é suficiente para esmagar ossos e causar ferimentos graves.

Hipopótamos são animais altamente territoriais e utilizam sua mordida para defender seu território de outros animais. Machos competem entre si por território e fêmeas, utilizando suas mandíbulas poderosas para infligir ferimentos em seus oponentes.

A simples abertura da boca, revelando seus enormes dentes, é suficiente para intimidar a maioria dos predadores. Como não poderia ser diferente, quem contesta essa intimidação?

Por trás de sua aparência pacata, quando estão na água, os hipopótamos são considerados um dos animais mais perigosos da África. Muitas pessoas subestimam a força e a agressividade desses animais, o que resulta em ataques e fatalidades.

3- Jaguar

A mordida do jaguar supera a força de leões e tigres e pode ser comparável à de grandes crocodilos (Imagem: Adalbert Dragon / Shutterstock)

O jaguar (Panthera onca) é conhecido por sua força, agilidade e, claro, por sua mordida incrivelmente poderosa. Essa característica o torna um dos felinos mais temidos e respeitados do continente americano. Vive em florestas tropicais, pântanos, matagais, savanas e regiões semidesérticas. Também conhecido como onça-pintada, as florestas tropicais da Bacia Amazônica abrigam com maior número desse felino.

A força da mordida do jaguar é uma adaptação evolutiva que lhe permite caçar uma variedade de presas, desde pequenos roedores até grandes ungulados. Sua mordida é tão poderosa que permite perfurar o casco de uma tartaruga e até mesmo o crânio de um caimã (um jacaré que também está nesta lista).

Os músculos da mandíbula do jaguar são extremamente desenvolvidos, permitindo que ele exerça uma força considerável. Seus caninos são longos e afiados, projetados para perfurar e dilacerar a carne. Além disso, possui dentes carnassiais, que funcionam como tesouras, cortando a carne com precisão.

O jaguar possui uma técnica de caça única, que consiste em dar uma mordida mortal na parte de trás do crânio da presa, quebrando a coluna vertebral. Essa técnica requer uma força de mordida excepcional. A mordida permite que o jaguar quebre ossos e acesso à medula óssea, uma fonte rica em nutrientes. E a força da mordida é utilizada para intimidar outros animais e defender seu território.

Embora seja difícil medir a força exata da mordida de um jaguar em condições naturais, estudos estimam que ela pode chegar a 1.500 PSI (libras por polegada quadrada).

Comparado a outros felinos, a mordida do jaguar é considerada uma das mais poderosas, superando a força de leões e tigres, comparável à de grandes crocodilos e alguns canídeos.

4- Leão

O leão não tem a mordida mais forte nem entre os felinos, mas tem a segurança e o poder de seu grupo também graças a ela (Imagem: Volodymyr Burdiak / Shutterstock)

O leão (Panthera leo), o rei da selva, é conhecido por sua força, agilidade e, claro, sua poderosa mordida. Essa característica é fundamental para sua sobrevivência, permitindo que cace grandes presas e defenda seu território. Não é uma das mordidas mais fortes, se este fosse um ranking classificatório. Talvez não estaria no top 10, mas o leão é um animal tão completo, que entra em qualquer lista por suas habilidades.

O leão é um predador de topo na cadeia alimentar, mas não é o animal mais forte, rápido, inteligente ou poderoso. O título de rei é uma simbologia que reflete a sua imponência, força e habilidade de caça. Aliás, nem da selva ele é, a maioria dos leões ocupa as savanas africanas.

Os músculos da mandíbula do leão são extremamente desenvolvidos, permitindo que ele exerça uma força considerável. Seus caninos são longos e afiados, projetados para perfurar a pele e a carne de suas presas.

Além disso, possui dentes carnassiais, que funcionam como tesouras, cortando a carne com precisão. Leões geralmente abatem suas presas com uma mordida na garganta, sufocando-as rapidamente. Essa técnica requer uma força precisa e controlada. A mordida também permite processar alimentos, já que o leão corta a carne e quebra os ossos para acessar a medula.

Estima-se que um leão adulto possa exercer uma força de mordida de até 650 PSI. Leões caçam animais como zebras, antílopes e búfalos, e sua mordida é fundamental para derrubá-los e matá-los. Além disso, a força da mordida é utilizada para intimidar outros leões e defender seu território e sua majestade.

5- Hiena

A risada da hiena é um som agudo e curto que indica que o animal está ameaçado, frustrado ou chateado (Imagem: Razil2019 / Shutterstock)

A hiena (Crocuta crocuta) possui uma mordida extremamente poderosa, capaz de esmagar ossos. As hienas desempenham um papel crucial no ecossistema, alimentando-se de carcaças e até mesmo caçando presas vivas.

Seus dentes são projetados para triturar ossos, permitindo que tirem o máximo proveito de suas refeições. Seus molares são especialmente adaptados para essa função, permitindo que elas acessem a medula óssea, rica em nutrientes.

Os músculos da mandíbula da hiena são extremamente fortes, permitindo que ela exerça uma pressão considerável ao morder. A articulação da mandíbula da hiena permite um movimento de esmagamento vertical, ideal para quebrar ossos.

Estima-se que a hiena-malhada possa exercer uma força de até 1100 PSI, o que a coloca entre os animais com a mordida mais poderosa do mundo.

A hiena se alimenta de uma variedade de alimentos, incluindo carcaças de animais, ossos e até mesmo presas vivas. Sua mordida poderosa permite que ela acesse os nutrientes contidos nos ossos, que outros animais não conseguem digerir.

Como a hiena compete por alimento com outros carnívoros, a sua mordida ajuda a defender suas carcaças e a intimidar outros animais. Além da poderosa mordida, as hienas possuem outras adaptações que as ajudam a digerir ossos: o estômago da hiena é extremamente ácido, o que ajuda a quebrar os ossos e a extrair os nutrientes.

As hienas desempenham um papel crucial no ecossistema, atuando como limpadoras. Ao se alimentar de carcaças, elas ajudam a manter o ambiente limpo e livre de doenças. Além disso, a hiena controla as populações de outros animais, ajudando a manter o equilíbrio ecológico.

Leia mais:

6- Orca

A força da mordida de uma orca é consideravelmente maior do que a de muitos outros predadores marinhos, incluindo o grande tubarão branco (Imagem: David Pruter / Shutterstock)

A orca (Orcinus orca) é um dos predadores mais temidos dos oceanos. Sua inteligência, agilidade e, claro, sua poderosa mordida a tornam uma força a ser respeitada.

Ao contrário dos tubarões, que possuem dentes triangulares, as orcas possuem dentes cônicos, projetados para agarrar e rasgar a carne. Os músculos da mandíbula da orca são extremamente fortes, permitindo que ela exerça uma força considerável.

As orcas são caçadoras altamente eficientes, utilizando diferentes técnicas para capturar suas presas. A mordida é apenas uma das ferramentas em seu arsenal.

Embora seja difícil medir a força exata da mordida de uma orca em condições naturais, estimativas sugerem que ela pode chegar a 19.000 PSI (libras por polegada quadrada). Essa força é consideravelmente maior do que a de muitos outros predadores marinhos, incluindo o grande tubarão branco.

A força da mordida da orca é uma adaptação evolutiva que permite que ela cace uma variedade de presas, desde peixes até grandes mamíferos marinhos. E como as orcas são animais altamente inteligentes, utilizam suas habilidades cognitivas para desenvolver táticas de caça complexas. E caçam em grupos, coordenando seus ataques para derrubar presas maiores.

A poderosa mordida da orca é essencial para sua sobrevivência, permitindo a ela caçar uma variedade de presas, defender seu território e processar alimentos ao quebrar ossos e retirar a carne de suas presas.

7- Caimã-negro

O caimã-negro é o maior jacaré das Américas (Imagem: Václav Sebek / Shutterstock)

O caimã-negro (Melanosuchus niger) é o maior jacaré das Américas (um predador ápice da Amazônia) e um dos maiores répteis do mundo. Sua força e ferocidade são lendárias, sendo conhecido por sua poderosa mordida.

A mordida do caimã-negro é uma das mais poderosas entre os répteis. Possui músculos da mandíbula extremamente fortes, capazes de exercer uma pressão incrível. Seus dentes são como estacas afiadas, projetados para perfurar e dilacerar a carne. A disposição dos dentes permite uma pegada firme e uma força de esmagamento impressionante.

O tamanho do caimã-negro tambem interfere na força da mordida e pode atingir grandes dimensões. A força da mordida é essencial para capturar e matar presas, que podem variar desde peixes até grandes mamíferos como capivaras e veados.

Assim como outros grandes predadores, o caimã-negro utiliza sua mordida para defender seu território e intimidar outros animais. E se você está pensando no impacto dessa mordida, saiba que pode causar ferimentos graves e até mesmo a morte.

A força de sua mordida é capaz de esmagar ossos com facilidade, infligir ferimentos profundos como laceração, fraturas e até mesmo amputações.

A força da mordida do caimã-negro é comparável à de outros grandes crocodilianos, como o crocodilo-de-água-salgada. No entanto, o caimã-negro possui uma mordida mais especializada para lidar com presas de casca dura, como tartarugas.

8- Jacaré-norte-americano

Com facilidade, o jacaré pode esmagar ossos de animais de médio porte (Imagem: ventdusud / Shutterstock)

O jacaré-norte-americano (Alligator mississippiensis), apesar de não ter a mesma fama do crocodilo-de-água-salgada, possui uma mordida extremamente poderosa. Embora seja menor que seu primo australiano, o jacaré-norte-americano é um predador formidável em seu habitat natural, os pântanos e rios do sudeste dos Estados Unidos.

Seus músculos da mandíbula são extremamente fortes, permitindo que ele exerça uma pressão considerável. Os dentes são como estacas afiadas, projetados para perfurar e dilacerar a carne. A força da mordida é essencial para capturar e matar presas, como peixes, aves, mamíferos e até outros répteis.

Com uma das mordidas mais fortes entre os répteis, o jacaré norte-americano é o único dos EUA, e mesmo sendo conhecido também como jacaré-do-Mississippi, pode ser encontrado em vários estados do sudeste do país. A força exata pode variar dependendo do tamanho do indivíduo, mas estima-se que a mordida de um jacaré-norte-americano adulto possa chegar a 2.125 PSI.

9- Tubarão branco

A força da mordida do tubarão branco pode de arrancar grandes pedaços de carne de uma só vez (Imagem: USMANboy/Shutterstock)

O tubarão branco (Carcharodon carcharias) é um dos predadores marinhos mais temidos e respeitados. Sua fama se deve em grande parte à sua poderosa mordida, que o torna um caçador eficiente e temível.

A força da mordida do tubarão branco é impressionante, capaz de arrancar grandes pedaços de carne de suas presas. Seus dentes são como lâminas afiadas, projetados para cortar a carne com facilidade.

Os músculos da mandíbula do tubarão branco são extremamente fortes, permitindo que ele exerça uma pressão considerável. A estrutura da mandíbula do tubarão amplifica a força gerada pelos músculos, permitindo que ele morda profundamente a carne da presa.

Embora seja difícil medir a força exata da mordida de um tubarão branco em seu habitat natural, estudos estimam que ela pode chegar a 18.216 newtons, o equivalente a cerca de 4.000 PSI. A força da mordida é essencial para capturar e matar presas, como focas, leões marinhos e até mesmo grandes peixes.

O tubarão branco está entre os animais com a mordida mais poderosa do mundo. Sua força é comparável à de grandes crocodilos e alguns mamíferos marinhos. No entanto, a forma como a força é aplicada é diferente, pois o tubarão branco utiliza sua mordida para arrancar grandes pedaços de carne, enquanto outros animais, como os crocodilos, podem esmagar ossos com mais facilidade.

10- Urso polar

O urso polar desafia o gelo de seu habitat para capturar suas presas e manter sua dieta (Imagem: Agami Photo Agency / Shutterstock)

O urso polar (Ursus maritimus) geralmente é considerado o urso com a mordida mais forte. Essa adaptação evolutiva é crucial para sua sobrevivência nas regiões árticas, onde precisa quebrar o gelo para atingir as focas, sua principal presa.

Estima-se que a força da mordida de um urso polar possa chegar a 1.200 PSI. Por que o urso polar tem a mordida mais forte? Por três fatores principais que entram na avaliação: dieta, adaptações e habitat.

No caso do urso polar, a dieta é rica em gordura e proteína, que são encontradas principalmente em focas. Para acessar essa fonte de alimento, o urso polar precisa de uma mordida poderosa para quebrar o gelo e a pele espessa das focas.

Seus dentes são longos e afiados, projetados para agarrar e dilacerar a carne. Além disso, seus músculos da mandíbula são extremamente desenvolvidos, permitindo que exerça uma força considerável. O ambiente ártico é desafiador, e a força da mordida é essencial para a sobrevivência em um habitat onde a comida pode ser escassa.

Embora o urso polar seja o campeão, outras espécies de urso também possuem mordidas impressionantes, como o urso pardo e o urso negro.

Qual animal tem a maior boca do mundo? A pergunta sobre qual animal tem a maior boca não tem uma resposta única e definitiva. A resposta depende de como definimos “maior boca” e quais critérios estamos considerando.

. Maior abertura absoluta e capacidade de engolfar água: a baleia-azul levaria a vantagem.

. Maior proporção em relação ao corpo: o peixe-lua poderia ser o vencedor.



Algumas considerações finais

A lista acima não é um ranking classificatório, são 10 animais com as mordidas mais fortes, levando em consideração fatores como:

Tamanho do animal

Dieta: animais com dietas que incluem carne tendem a ter mordidas mais fortes.

Adaptações evolutivas: a força da mordida é uma adaptação evolutiva que permite aos animais sobreviverem em seus respectivos habitats.

Além disso, diferenças nos números divulgados acontecem por parâmetros das medidas adotadas para fazer a medição. A diferença entre a mordida de uma orca e a de um tubarão branco não varia tanto em termos de PSI, mas sim em um conjunto de táticas que fazem com que as orcas sejam mais efetivas.

Outro exemplo é o leão. A força de uma mordida do leão é menor do que a de um tigre, ou uma onça-pintada, mas aparece na lista por ser um animal mais efetivo em sua performance de caça.

Entre os crocodilos, vários artigos e estudos alteram as posições entre eles. Portanto, ao comparar a força da mordida de diferentes animais, é fundamental considerar as limitações dos estudos e as possíveis fontes de erro.

Além disso, é importante lembrar que a força da mordida é apenas um dos fatores que determinam a eficácia de um predador. Outros fatores, como a agilidade, a inteligência e as estratégias de caça, também desempenham um papel importante.

Se quiser fazer sua própria pesquisa e se aventurar nos estudos dos cientistas, você pode encontrar mais sobre o assunto em algumas sugestões de fontes de pesquisa, como Scientific American, BBC Earth e National Geographic.

Observação: A força da mordida é medida em libras por polegada quadrada (PSI – Pounds per Square Inch). A escala exata pode variar dependendo do método de medição e do animal em questão.

