Bocardi: presença em aniversário de prefeito pode ter causado demissão

A visita a um prefeito recém-eleito em uma pequena cidade de São Paulo pode ter sido o estopim para a demissão de Rodrigo Bocardi da TV Globo. Em novembro de 2024, dias após as eleições municipais, o jornalista participou do aniversário de Paulo Wiazowski Filho (PP), o Paulinho, que acabara de vencer o pleito para comandar a prefeitura de Mongaguá (SP).

Na ocasião, ele postou fotos nas redes sociais, inclusive uma com Bocardi. Na mesma semana, foi ao ar no Bom Dia São Paulo, programa então ancorado por Bocardi, uma reportagem sobre o município. As informações são do portal Leo Dias.

Veja a foto de Bocardi no aniversário do prefeito:

Rodrigo Bocardi foi demitido nesta quinta-feira (30/1) e logo surgiram especulações sobre o motivo do desligamento.

Até o momento, a única informação oficial confirmada pela emissora é a de que o jornalista “foi desligado por descumprir normas éticas do jornalismo da Globo”. Bocardi não se pronunciou sobre o assunto.

Rodrigo Bocardi estreou na emissora em 1999 e estava à frente do programa Bom Dia SP. Nos quase 26 anos no canal, o jornalista já tinha atuado como correspondente em Nova York e apresentou o Jornal Nacional em algumas ocasiões.

A jornalista Sabina Simonato apresentará, de forma interina, o matinal de São Paulo na edição de sexta-feira (31/1). A TV Globo ainda não anunciou quem deve comandar o telejornal permanentemente.