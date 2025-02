Boeing planeja cortes de funcionários e reavalia programa Artemis da NASA

A Boeing anunciou que planeja realizar cortes significativos em sua força de trabalho, afetando o programa do foguete lunar Space Launch System (SLS). A decisão é uma resposta aos altos custos associados ao projeto e à necessidade de reavaliação do programa Artemis da NASA. A empresa estima que até 400 funcionários possam ser demitidos até o mês de abril. O futuro da Boeing no setor espacial se apresenta incerto, especialmente sob a administração de Donald Trump e com a crescente influência de Elon Musk, da SpaceX.

O programa Artemis, que foi iniciado durante o primeiro mandato de Trump, enfrenta desafios tanto orçamentários quanto técnicos, apesar de ser responsável por manter milhares de empregos nos Estados Unidos. O foguete SLS, que teve seu lançamento inaugural em novembro de 2022, tem sido alvo de críticas devido a atrasos e ao aumento constante de seus custos. As projeções indicam que os gastos com o programa podem alcançar a marca de US$ 23,8 bilhões até 2025, o que levanta preocupações sobre a viabilidade financeira do projeto.

