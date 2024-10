Boi Garantido entrará na Justiça contra Ludmilla após uso indevido de personagem no Numanice; entenda

Por essa Ludmilla não esperava. A cantora se envolveu em uma grande polêmica ao mexer com um dos maiores símbolos da cultura manauara, o Boi Garanido, do Festival de Parintins. A artista foi citada em uma nota publicada pela associação, que acusou a cantora de utilizar um boi fake para representar o Garantido durante o show ‘Numanice’, em Manaus, no último final de semana.

De acordo com a associação, medidas drásticas serão tomadas pelo uso indevido da imagem do Boi em uma disputa simbólica com o Caprichoso durante a apresentação no domingo (20).

“A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, por meio de seu presidente, Fred Góes, vem a público esclarecer que o boi apresentado no último domingo (20/10), durante evento realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, não se trata do Boi Garantido oficial”, pontuou os representantes.

Foto: Instagram