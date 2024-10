Boi Garantido toma medida após Ludmilla apresentar “fake” em show

O Boi Garantido, famoso no Festival de Parintins, em Manaus, no Amazonas, irá tomar uma medida drástica depois de Ludmilla apresentar um “fake” do personagem. A cantora exibiu a disputa com o Caprichoso durante um Numanice, que aconteceu no último fim de semana na região.

“A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, por meio de seu presidente, Fred Góes, vem a público esclarecer que o boi apresentado no último domingo (20/10), durante evento realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, não se trata do Boi Garantido oficial”, disse a instituição através de uma nota oficial.

Segundo os representantes do boi-bumbá, a esposa de Brunna Gonçalves pediu, mas não obteve autorização para exibir ao animal no show:

“Esclarecemos que, embora a Associação tenha sido consultada, a proposta apresentada para a produção do evento foi recusada. A contratação subsequente de um boi não-oficial ocorreu sem o conhecimento e autorização da Diretoria do Boi-Bumbá Garantido”, ressaltaram.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Ludmilla Instagram/Reprodução 2 de 5 A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves Divulgação 3 de 5 Ludmilla Instagram/Reprodução 4 de 5 Ludmilla Reprodução 5 de 5 Ludmilla e Bruna Gonçalves Hayden Stills/Divulgação

Por fim, a associação informou que entrará com uma ação na Justiça contra Ludmilla. “Em casos de uso indevido ou participação sem autorização, serão adotadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”, concluíram.

Leia a nota oficial do Boi Garantido na íntegra: