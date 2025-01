Bola de Neve: Acordo de R$ 340 mil já foi pago à pastora Denise Seixas, segundo o conselho

A decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que anulou o divórcio de Denise Seixas e Rinaldo Luiz de Seixas, fundador da Bola de Neve, foi contestada pelo conselho da igreja evangélica.

Os membros do conselho afirmam que a pastora, e cantora gospel, Denise Seixas, continua recebendo os valores previstos em contrato, totalizando cerca de R$ 340 mil desde agosto.

A decisão de primeira instância foi mantida pela 9a Câmara de Direito Privado do TJSP. Com entendimento, emitida em 18 de dezembro pelo relator Edson Luiz de Queiroz, Denise se torna oficialmente viúva do apóstolo Rina, que faleceu em novembro em decorrência de um politraumatismo após um acidente de moto.

Como a pastora não é mais ex-esposa de Rina, os acordos firmados durante o processo de separação, não homologado, tornam-se inválidos.

A diretoria da Bola de Neve sustenta que Denise firmou o acordo em 27 de agosto de 2024. Segundo um documento divulgado em novembro, Denise abdicou do posto de vice-presidente da denominação.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa na terça-feira (7/1), o grupo esclareceu que o acordo, supostamente formalizado com a anuência dos advogados de Denise, abrangia diversos aspectos da separação de Rina, incluindo pensões, outras verbas e o aluguel do apartamento da cantora gospel.

“Desde o fim de novembro, Denise vem negando a validade do acordo. Entretanto, a pastora nunca deixou de receber os valores previstos pelo instrumento. São R$ 8.183,82 mensais de aluguel, R$ 25 mil mensais de pensão e R$ 10 mil mensais como pastora. Nos últimos cinco meses, incluindo janeiro de 2025, a soma chegou a R$ 215.919,10, além de R$ 123 mil usados na compra de móveis e eletrodomésticos para o apartamento. Um total de R$ 339 mil, aproximadamente”, destaca a nota.

“Em nenhum momento, desde que passou a publicamente questionar o que havia assinado, a pastora cogitou a hipótese de abrir mão dos benefícios ou devolver os valores”, completa.

The post Bola de Neve: Acordo de R$ 340 mil já foi pago à pastora Denise Seixas, segundo o conselho appeared first on Fuxico Gospel.