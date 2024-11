Bola de Neve: conheça igreja fundada por Rina, morto em acidente em SP

São Paulo — A Igreja Bola de Neve é uma igreja evangélica criada por Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, morto aos 52 anos nesse domingo (17/11) em um acidente de moto na Rodovia Dom Pedro 1º, em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Fundada em 1999 no centro da capital paulista, no Brás, no início de sua história a igreja fazia cultos em um auditório para 130 pessoas de uma empresa de surfe, com uma prancha longboard como púlpito.

Segundo o site oficial da Bola de Neve, a história da igreja confunde-se com a própria história do Apóstolo Rina, como Rinaldo era conhecido. Em 1993, após dores muito fortes e um quadro de hepatite, Rina teria tido uma “experiência pessoal com Deus”, o que o fez convocar uma reunião religiosa descompromissada. Aos poucos, o nome “Bola de Neve” apareceu, como uma metáfora a uma bola de neve que começa pequena e vira um avalanche, até a igreja se formar oficialmente em 1999.

Atualmente, a Bola de Neve tem 560 unidades em 34 países. A identidade da igreja desvia de tudo o que é tradicional, mas ainda pregando o Evangelho, e atrai o público jovem. Os cultos contam com música ao vivo do gospel ao rock, reggae e hip-hop, e a doutrina segue princípios das igrejas evangélicas neopentecostais, como ênfase em experiências espirituais, dons do Espírito Santo e um estilo de vida baseado nos ensinamentos da bíblia.

“Nossa missão é plantar o maior número de Igrejas no menor tempo possível, gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo”, diz a igreja por meio do seu site oficial.

Desde 2010, a sede da Bola de Neve fica no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo.

Rina

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira nasceu em São Paulo e ficou famoso ao usar uma prancha de surfe como púlpito.

O apóstolo estava afastado de suas funções na igreja desde junho, após denúncias de agressão contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. Ele passou a ser investigado neste ano por suspeita de “ameaça, difamação, injúria, lesão corporal, violência doméstica e psicológica” contra Denise.

Em junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) concedeu uma medida protetiva para Denise Seixas contra Rina. O apóstolo deveria manter ao menos 300 metros de distância de Denise, seus familiares ou testemunhas do processo.

A medida judicial foi em resposta às acusações de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação feitas por Denise.

À Polícia Civil, Denise disse que sofreu diversos tipos de agressão durante todo o relacionamento com o pastor, de xingamentos a violência física. Ela também relatou que foi alvo de agressões como socos no rosto, cadeira jogada na direção dela e ameaças para ter relações sexuais.

A cantora gospel também afirmou à polícia que não havia denunciado Rinaldo anteriormente por “medo de sua influência”.

O líder da Bola de Neve também foi acusado de abusos praticados contra o enteado, Nathan Gouvêa, 30 anos.

Em seu site, Rina se descrevia como uma pessoa nascida em lar evangélico. Ele também era irmão das pastoras Daniela e Priscila, e pai de Rinaldo Neto, Raquel, Renan e Nathan.

Foi líder de ministério na Igreja Renascer, com eventos para jovens. Porém, deixou a denominação em 2000 para fundar a Bola de Neve Church, com encontros que aconteciam em uma loja de roupas de surfe, pregando sobre uma prancha.

Morte

O apóstolo Rina morreu em decorrência de um acidente de moto neste domingo, nas proximidades de Campinas, no interior. Ele teria caído com a moto, sem envolvimento de outros veículos no acidente.

Segundo a Concessionária Rota das Bandeiras, que é responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, Rina caiu da motocicleta na altura do km 131 da Dom Pedro 1º (SP-065). O fundador da Bola de Neve sofreu fratura na clavícula e foi levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

A morte do religioso foi confirmada pela assessoria de imprensa da Bola de Neve, que publicou uma nota de pesar, na noite desse domingo. A igreja informou, ainda, que as informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve.

“Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo.

Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido.

Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve”.