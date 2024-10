‘Bola de Ouro e Uefa não nos respeitam, e não vamos onde não somos respeitados’, diz Real Madrid

No começo da tarde desde segunda-feira (28), a notícia de que o Real Madrid não compareceria à cerimônia de premiação do Bola de Ouro chocou o mundo do esporte. Segundo informações, o time merengue foi informado que nenhum dos seus quatro jogadores indicados para vencer como melhor jogador – Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Dani Carvajal e Kylian Mbappé – iriam vencer. Vale lembrar que o francês chegou agora na equipe galáxia e não participou da temporada 2023/24. Após a repercussão do caso, o Real se pronunciou sobre e disse que o Bola de Ouro não os respeita. “Se os critérios da premiação não proclamam Vinicius vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro-Uefa não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado”, disse à AFP o clube da capital espanhola. O resultado do Bola de Ouro ainda não foi divulgado, a premiação começou a ser realizada por volta das 16h (horário de Brasília), contudo, a declaração e ausência sugerem que nem Vinicius, nem Dani Carvajal, nem Jude Bellingham, grandes destaque da conquista europeia do clube, ganharão o troféu, deixando o caminho livre para o meia espanhol Rodri, do Manchester City.

Vencedor da Euro-2024 com ‘La Roja’, Rodri, de 28 anos, foi eleito o melhor jogador do torneio pela Uefa. O Real Madrid, campeão da Espanha e da Europa neste 2024, ganhou seis das dez Bolas de Ouro anteriores, quatro graças a Cristiano Ronaldo, uma com Luka Modric e outra com Karim Benzema. Com Vini Jr., os responsáveis pela equipe “blanca” esperavam acrescentar uma décima Bola de Ouro ao seu museu. Há semanas, inclusive meses, o nome de Vinicius aparecia com força para ganhar a Bola de Ouro deste ano. Até esta segunda-feira, muitos davam como fato consumado de que ele seria o vencedor da noite na categoria masculina. A premiação que acontece nesta segunda-feira (28) é a edição de número 68 e pela primeira vez em 21 anos que nem Messi e nem Cristiano Ronaldo foram indicados. O evento está sendo realizado em Paris, França, no Théâtre du Châtelet.

*Com informações da AFP