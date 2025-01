Bolas no lugar de rodas: motocicleta curiosa vai para todas as direções

Uma curiosa motocicleta elétrica foi criada pelo inventor James Bruton usando bolas no lugar das rodas. Como resultado, ela consegue ir para todas as direções – é “omnidirecional” – sem perder o equilíbrio. Isso inclui até mesmo giros e movimento na diagonal.

As bolas são bem rígidas, feitas para não deformarem mesmo com bastante peso em cima. Enquanto isso, boa parte do material usado por Bruton foi impresso em 3D, tendo ainda peças estruturais metálicas projetadas pelo inventor, mas cortadas por terceiros.

Leia também:

A motinha conta com cinco motores. Dois ficam na bola da frente. Outros dois ficam na bola de trás. Eles se comunicam com uma Unidade de Medição Inercial (IMU) – um dispositivo que usa acelerômetros e giroscópios para medir aceleração, orientação e velocidade angular em relação ao solo – fazendo correções constantes para manter uma posição vertical, junto a uma espécie configuração semelhante a engrenagem. O quinto motor fica na extremidade traseira, sendo o responsável por fazer a motocicleta ir para frente ou dar ré.

Motocicleta sempre na vertical

Cada motor tem uma redução de engrenagem mínima para manter a quantidade necessária de torque no sistema que aciona a bola, o que a mantém na posição vertical mesmo sem um piloto em cima. A pilotagem funciona com um guidão diferente. Do lado direito, está o controle para a frente e para trás (role para frente para avançar, role para trás para dar ré). Já uma torção da mão esquerda controla a guinada esquerda/direita.

Com pequenos ajustes em cada punho, é possível controlar a moto de maneira diferente na forma como ela se inclina ou gira. Todo o sistema é alimentado com seis baterias de polímero de lítio 6S conectadas em pares em série e depois paralelas, alcançando 50 volts.

Bruton também escreveu todo o software em Arduino – voltado para a programação de microcontroladores. Os projetos do inventor, entre CAD e software, estão no GitHub. E não é pouca coisa. Bruton está por trás de projetos como uma bola de boliche “pilotável”, um traje do “Homem de Ferro” com arma acoplada, diversas invenções com peças de Lego e muito mais, como ele mostra em seu canal no YouTube.

Via New Atlas

O post Bolas no lugar de rodas: motocicleta curiosa vai para todas as direções apareceu primeiro em Olhar Digital.