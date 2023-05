Boleros: veja 10 opções de releitura da peça

O bolero, queridinho das fashionistas nos anos 2000, está de volta e, desta vez, com uma pegada muito mais moderna e cool. A peça costumava ser um complemento elegante para looks formais e, hoje, assume uma personalidade totalmente nova, acompanhada de tendências. Os modelos variam e a Coluna Moda Fora dos Padrões separou sugestões para investir.

Vem conferir!

A nova versão da vestimenta, apesar de ter a mesma base da peça original, continua ainda com pegada vintage. A tendência é combinar o bolero com peças mais utilitárias e do streetwear, como calças cargo, saias plissadas, bermudas, peças jeans ou aplicá-la na estética ballet core. Além disso, os modelos atuais de bolero podem ter um design artesanal, com tricô vazado, recortes que destacam as mangas, entre outros.

O interessante é que o bolero se adapta muito bem às mais diferentes ocasiões, desde looks casuais para o dia a dia a eventos mais sofisticados. Ou seja, a peça é, diferente do que muitos pensam, um verdadeiro coringa, que pode ser usada também em qualquer estação do ano. Ela se tornou popular entre as celebridades, um protegido da cantoras e atrizes Jennifer Lopez, Ashley Tisdale, Demi Lovato e Miley Cyrus, por exemplo.

É uma ótima escolha para looks urbanosCom a estética ballet core, a vestimenta pode ser combinada com o um toque mais dia a diaPeça pode ser usada no verãoCom um cropped e jeans claro, o bolero traz um ar de elegância, porém, ainda descontraídoSempre por dentro das tendências, J-Lo não decepcionava quando o assunto era modaAtriz que interpretou a icônica Sharpey em High School Musical usava muito a roupaModelo usado por Demi compõe looks de verão hoje em diaPeça fazia parte do guarda-roupa da queridinha entre os adolescentes, Miley CyrusA volta da vestimenta mostra que a moda é cíclica e que é sempre possível ressignificar peças que já foram tendência em outras épocas. A versatilidade do bolero o torna um item indispensável no guarda-roupa de qualquer fashionista que busca uma peça diferente para compor seus looks. Pensando nisso, a coluna preparou uma edição do quadro Vitrine M Fashion com a roupa.

Veja 10 opções:

Bolero em tricô com pelinhos bege, da Renner

R$ 159,90Comprar

Bolero de crochê, da C&A

R$ 119,99Comprar

Cropped em tule com bolero transparente laranja, da Renner

R$ 89,90Comprar

Bolero dourado, da C&A

R$ 139,99Comprar

Bolero canelado branco, da Renner

R$ 49,90Comprar

Bolero de tricô vazado, da C&A

R$ 119,99Comprar

Bolero em tricô rosa, da Renner

por R$ 55,90Comprar

Bolero texturizado branco, da C&A

R$ 109,99Comprar

Bolero preto com detalhes brilhantes, da Renner

R$ 299,00Comprar

Bolero canelado com amarração, da C&A

R$ 22,99Comprar

Vitrine M FashionTodas as indicações reunidas nesta publicação foram selecionadas por uma equipe de colaboradores da Coluna Moda Fora dos Padrões, em parceria com o Vitrine M. O time é responsável por uma curadoria especial, que inclui ampla pesquisa de itens alinhados com tendências atuais e preços considerados acessíveis.

Quando leitores adquirem alguma peça a partir desta matéria, o Metrópoles pode receber uma pequena comissão sobre a operação. É relevante destacar que os valores mencionados se referem à data de publicação e podem sofrer alterações, de acordo com os critérios de cada loja. O Metrópoles não comercializa os produtos ou serviços citados.