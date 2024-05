Bolívia enviará ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

O presidente Luis Arce aprovou na 4ª feira (15.mai) a doação de alimentos, mantas, tendas de lona e de campanha ao Estado

O Rio Grande do Sul tem mais de 460 cidades afetadas pela chuva Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

PODER360 16.mai.2024 (quinta-feira) – 22h41



A Bolívia doará alimentos, mantas, tendas de lona e de campanha às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A medida foi aprovada na 4ª feira (15.mai.2024), declarou o presidente Luis Arce (Movimento ao Socialismo, partido de esquerda) em seu perfil no X (ex-Twitter). A data de envio da ajuda humanitária não foi informada.

Arce também se solidarizou com Lula: “Irmão presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva], tenha certeza de que acompanhamos de perto o que está acontecendo com seu corajoso povo. Força Brasil!”, disse.

O Ministério das Relações Exteriores agradeceu o apoio do país vizinho em seu perfil no Instagram nesta 5ª feira (16.mai).

O Rio Grande do Sul tem 461 cidades atingidas pelas enchentes. Segundo a Defesa Civil, foram confirmadas 151 mortes e o número de desaparecidos é de 104. O de feridos, 806. Ao todo, 2.281.830 pessoas já foram prejudicadas pelas enchentes no território gaúcho. Os dados são do boletim divulgado às 18 horas desta 5ª feira (16.mai).