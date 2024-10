Bolívia: Evo Morales diz que militares tentaram assassiná-lo

Evo Morales acusou militares e forças policiais da Bolívia de estarem por trás de um ataque a tiros contra um veículo em que estava, no município de Shinahota. A suposta tentativa de assassinato contra o ex-presidente da Bolívia aconteceu nesta domingo (27/10).

“A tentativa de assassinato realizada esta manhã consistiu em uma operação combinada com as forças militares e policiais que fracassou graças à força e organização dos companheiros dos movimentos sociais”, escreveu Morales em uma publicação no X.

Mais cedo, o líder indígena que governou a Bolívia por três mandatos denunciou ter sido vítima de uma tentativa de prisão, seguido por um ataque a tiros.

Veja:

Morales e investigado pela Justiça boliviana em caso de suposto tráfico humano e estupro de menor, e foi intimado a prestar depoimento no último dia 7 de outubro.

O caso acontece em meio a um momento de instabilidade política na Bolívia, envolvendo Evo Morales e o atual presidente do país, Luis Arce.

Os dois já foram aliados, contudo, disputas internas no partido Movimento ao Socialismo (MAS) acabaram afastando Morales e Arce. No fim de 2023, a justiça da Bolívia inabilitou a candidatura do líder indígena nas eleições do próximo ano.