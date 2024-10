Bolo pão de ló de chocolate: aprenda a fazer a receita perfeita

Você está em busca de uma sobremesa sofisticada, mas fácil de preparar? O bolo pão de ló de chocolate é a escolha certa! A leveza do pão de ló contrasta perfeitamente com a cremosidade e intensidade do chocolate, criando uma sobremesa equilibrada.

Com ingredientes simples e fáceis de encontrar, você terá uma sobremesa digna de qualquer ocasião especial. Com um passo a passo simples, essa receita vai garantir elogios na mesa e deixar todos com vontade de repetir!

Bolo pão de ló de chocolate

Ingredientes

4 ovos (claras e gemas separadas)

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de suco de laranja

Raspas da casca de 1 laranja

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

Mousse

1/2 xícara (chá) de manteiga

1 xícara (chá) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de cacau em pó

1 e 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco

3 ovos (claras e gemas separadas)

5 colheres (sopa) de açúcar

Raspas de chocolate para decorar

Confira o modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.