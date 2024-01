Bolsa da Argentina dispara mais de 80% desde o 2º turno

O S&P Merval, principal índice da Bolsa de Valores do país, atingiu 1,174 bilhão de pontos, o maior patamar da história

O mercado de ações do país está em alta contínua há 5 dias seguidos reprodução/Instagram @javiermilei – 1º.out.2023

Hamilton Ferrari 20.jan.2024 (sábado) – 14h00



O S&P Merval, o principal índice da Bolsa de Valores da Argentina, bateu recorde na 6ª feira (19.jan.2024). Subiu 1.174.875 pontos, com alta de 3,6% no último pregão. O índice disparou 82,1% desde a vitória do presidente do país, Javier Milei, nas urnas.

O mercado de ações do país está em alta contínua há 5 dias seguidos. Avançou 9,73% neste período. A Argentina fechou um acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) para renegociar a sua dívida –leia mais sobre o acordo aqui. A medida foi uma vitória de Milei e exigirá ações ambiciosas para cumprir as metas fiscais.

O dólar blue –que é a cotação paralela livre das interferências do Estado– foi para 1.195 pesos argentinos. Subiu 29,2% desde o 2º turno das eleições no país. Estava a 924,9 pesos argentinos na véspera do pleito.

Leia mais notícias sobre a Argentina:

Milei celebra proposta de moeda alternativa em província argentina; Capitalismo é a única ferramenta para acabar com a miséria, diz Milei; Fórum de Davos está contaminado pelo socialismo, diz Milei; Milei é aprovado por 58% dos argentinos, diz pesquisa.

Já a cotação paralela do real avançou para 242,2 pesos argentinos. Antes das eleições, R$ 1 equivalia 189,5 pesos argentinos.

Milei adotou mudanças na cotação oficial do câmbio, que foi congelado durante o governo anterior e provocou distorções entre o valor real da moeda e o praticado no país. Para reduzir as assimetrias, aumentou o valor do dólar de 366 pesos para 800 pesos nos primeiros dias de governo.

O valor continua a subir, mas de maneira mais controlada que o dólar blue. Avançou para 819,8 pesos argentinos, uma alta de 131,6% em relação ao 2º turno das eleições.

O efeito foi similar para a cotação oficial do real. A moeda brasileira vale 166,2 pesos argentinos no país. Está quase em desuso as compras de dólar ou real pela cotação oficial. Não há moeda estrangeira disponível para as operações nesta modalidade.