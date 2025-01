Bolsa de milhões: veja presentes dados aos vencedores do Globo de Ouro

O sucesso de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025, no qual foi consagrada como Melhor Atriz de Drama, voltou os olhos do público brasileiro à premiação, realizada no dia 6 de janeiro. Além de terem o talento reconhecido, os vencedores da estatueta também receberam bolsas da Atlas Bespoke, repletas de itens de luxo e experiências exclusivas.

A tradicional bolsa de prêmios do Globo de Ouro foi, em 2025, a mais valiosa de sua história. Neste ano, os brindes atingiram valores milionários, distribuídos entre os vencedores e apresentadores da premiação promovida pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Os felizardos, como Fernanda Torres, Demi Moore e Adrien Brody, ganharam a Weekender Bag da Atlas Bespoke, desenhada exclusivamente para a ocasião. Com design apropriado para viagens, o acessório veio, em seu interior, com vales e roteiros para experiências ao redor do mundo.

O design da bolsa mantém a elegância e a funcionalidade como prioridades. A peça conta com uma alça dupla, além de uma alça de ombro removível. É confeccionada com interior de algodão orgânico com detalhes em camurça e acompanha uma tag de viagem em aço escovado com o logotipo “Golden Globes”.

Os presentes dentro da bolsa incluem uma estadia de três noites em uma vila à beira-mar nas Ilhas Turcas e Caicos, arquipélago no Caribe, além de um jantar e degustação de vinhos em Bordeaux, na França. Outros destaques são um cruzeiro de iate de luxo de cinco dias pelo Triângulo de Coral, na Indonésia, e um voo privativo e estadia na Finlândia para ver a aurora boreal.

Gratificação do Globo de Ouro

Em 2025, o Globo de Ouro elevou o padrão de luxo em seu “brinde” aos destaques do cinema e da televisão. A bolsa, recheada de prêmios, reflete o alto nível do evento, que está entre os de maior relevância da temporada de prêmios em Hollywood.