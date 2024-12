Bolsa de Valores brasileira lança calculadora de imposto para investidores

Investidores pessoas físicas, agora, podem acessar calculadora para apurar o Imposto de Renda incidente sobre operações de renda variável. Batizada de ReVar, a ferramenta foi anunciada pela B3, a Bolsa de Valores do Brasil, e a Receita Federal.

Neste primeiro momento, os interessados precisam autorizar o compartilhamento de informações na Área do Investidor da B3. O uso efetivo da calculadora será liberado a partir do décimo dia do mês seguinte ao mês da autorização.

Os dados do cliente serão transmitidos com a Receita Federal seguindo as recomendações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Recurso vai beneficiar quatro milhões de brasileiros (Imagem: Lais Monteiro/Shutterstock)

“A parceria com a Receita Federal reforça o compromisso da B3 em criar inovações e simplificações no processo de investimento, tornando a experiência de investir cada vez mais ágil e eficiente, fortalecendo a confiança e ampliando o acesso à bolsa”, afirma Gilson Finkelsztain, CEO da B3.

Nesta fase, podem ser calculados valores de ações, fundos listados (como imobiliários e Fiagros), BDRs e ETFs realizadas no mercado à vista da B3. A calculadora deverá impactar cerca de quatro milhões de brasileiros.

Como funciona a ReVar?

A calculadora vai compilar dados de todas as operações financeiras realizadas pelos investidores na B3 a partir de informações das corretoras;

, possibilitando o cálculo do imposto devido; A partir daí, é gerado o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) diretamente no portal E-CAC, da Receita.

“A ferramenta ReVar é mais uma entrega alinhada à nova diretriz da Receita Federal de oferecer todos os meios possíveis para orientar os contribuintes e diminuir o custo de conformidade”, afirmou Robinson Sakiyama Barreirinhas, secretário especial da Receita.

Para o futuro, há a expectativa de automatizar o processo a partir de formulário pré-preenchido na Declaração do Imposto de Renda. Além disso, está sendo desenvolvido serviço para que os investidores que operam futuro de índice e de dólar também possam utilizar a calculadora.

Dados serão compartilhados entre B3 e Receita (Imagem: rafastockbr/Shutterstock)

Conheça o passo a passo para usar a calculadora

O investidor deverá acessar o ReVar na Área do Investidor da B3 e realizar a autorização do compartilhamento de dados. (Serviços > Calculadora de IR > ReVar – Receita Federal); O investidor será direcionado para a próxima etapa, que acontece no e-CAC (Declarações e Demonstrativos > Apurar Imposto sobre a Renda Variável). Nessa fase, o investidor deverá informar o custo de aquisição dos ativos da sua carteira e informar prejuízos acumulados (caso exista); Após a conclusão da posição inicial, o sistema passa a apresentar o menu completo com as guias: Início, Posição Inicial, Resolução de Pendências, Eventos, Estoque e Extrato de Operações. Em cada mês é apresentado um resumo do resultado das operações, informando se há ou não imposto a ser recolhido. Os impostos inferiores a R$ 10 serão somados aos próximos meses até completar este valor mínimo para geração da DARF; Assim que o investidor clicar no botão “Gerar DARF”, o sistema abrirá nova guia no navegador com o documento para pagamento, com código de barras e com QR code para pagamento via Pix.

