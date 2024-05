Bolsa Família antecipa pagamento de maio no Rio Grande do Sul

Os beneficiários do programa Bolsa Família no Rio Grande do Sul vão receber, nesta sexta-feira (17), o pagamento referente ao mês de maio. O calendário foi antecipado devido às enchentes no estado. Cerca de 21 mil beneficiários do programa em Canoas estão aptos a receber o auxílio, uma medida que chega em um momento crucial para muitos que enfrentam dificuldades devido aos danos causados pelas chuvas. Desde o início de sexta, as agências da Caixa Econômica Federal testemunharam longas filas formadas por moradores. Em conjunto, o governo suspendeu temporariamente todas as ações de averiguação e recadastramento do Bolsa Família. Além disso, foi anunciada a liberação de um valor adicional de R$ 5.100 para os residentes das áreas mais atingidas. Este pagamento adicional será efetuado diretamente nas contas dos beneficiários elegíveis na Caixa. Enquanto Canoas começa a observar uma melhora no clima, ainda existem alertas de chuva para o fim de semana.

