Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta semana; veja calendário de outubro

Na próxima sexta-feira, 18, começam os pagamentos do Bolsa Família, para 20,7 milhões de beneficiários, e do Auxílio Gás, para 5,6 milhões de pessoas.

No que diz respeito ao Bolsa Família, o valor básico segue em R$ 600, com adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, e R$ 50, por jovens entre 7 e 18 anos, gestante ou lactante.

O valor médio da parcela do mês de outubro está estipulado em R$ 680, a ser depositado no aplicativo Caixa Tem, com saque liberado até 31 de outubro conforme o final do NIS.

Datas de pagamento do Bolsa Família

Os repasses do Bolsa Família são feitos sempre de maneira escalonada, começando com os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. As transferências seguem até o último dia do mês, quando recebem os beneficiários com NIS final zero.

As transferências são realizadas sempre nos dias úteis. Com exceção para municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Nestes casos, os beneficiários podem movimentar o recurso recebido no primeiro dia de pagamento, independente do NIS.

Confira o calendário:

Datas de pagamento do auxílio gás

O auxílio gás é repassado bimestralmente pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social), com valor correspondente a 100% do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg por residência contemplada, ou seja, não possuem valor fixo, para o ciclo de outubro, o valor será de R$ 104,00 – maior que em todos os outros do ano de 2024.

As datas dos pagamentos, também separadas pelo dígito final do NIS, são as seguintes em outubro:

18 de outubro NIS final 1 21 de outubro NIS final 2 22 de outubro NIS final 3 23 de outubro NIS final 4 24 de outubro NIS final 5 25 de outubro NIS final 6 28 de outubro NIS final 7 29 de outubro NIS final 8 30 de outubro NIS final 9 31 de outubro NIS final 0

