Bolsonarista distribui na Câmara notas de dólar com rosto de Lula

Com o dólar batendo R$ 6,26, um deputado federal bolsonarista passou a distribuir na Câmara uma nota falsa da moeda americana com a cara do presidente Lula, para criticar o petista.

A coluna flagrou o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) entregando a nota falsa a outros parlamentares nas dependências da Câmara, na tarde desta quarta-feira (18/12), como protesto pela alta do dólar.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 Nota em protesto pela alta do dólar 2 de 2 Dólar falso com o rosto do presidente Lula Imagem cedida à coluna Igor Gadelha

O rosto de Lula aparece em uma nota falsa de 1 dólar americano no lugar que é ocupado na nota verdadeira pelo busto de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos.

Do outro lado da nota falsa distribuída pelo bolsonarista, o papel simula uma nota de R$ 100, mas com valor de R$ 6,20, patamar atual da cotação do dólar no Brasil nos últimos dias.

Novo recorde

Nesta quarta, o dólar bateu novo recorde, valendo R$ 6,26 no fim do pregão. O motivo foram o corte de juros anunciado pelo Banco Central americano e questões internas no Brasil, como o pacote fiscal.