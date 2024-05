Bolsonaristas preferem Michelle a Tarcísio como 2ª opção em 2026

Eleitores bolsonaristas preferem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o nome para enfrentar Lula no pleito presidencial de 2026, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (13/5).

O levantamento mostra que 41% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro em 2022 preferem Michelle contra 33% que preferem Tarcísio. O restante dos eleitores se dividiram entre Ratinho Junior, governador do Paraná filiado ao União Brasil, que registrou 7% da preferência; Ronaldo Caiado, governador do Goiás, também do União Brasil, com 5%; e Romeu Zema, governador de Minas Gerais e filiado ao Novo, com 5%. Cerca de 9% não souberam responder.

Michelle Bolsonaro só perderia para Tarcísio de Freitas como preferida dos bolsonaristas no Sudeste, segundo a Quaest. A ex-primeira-dama teria 23% a 33% dos votos contra Tarcísio de Freitas na região. No Nordeste, Sul e Centro-Oeste, Michelle teria 31%, 26% e 33%, respectivamente, contra 20%, 18% e 16% de Tarcísio de Freitas.

A pesquisa foi entre os dias 2 e 6 de maio e ouviu presencialmente 2.045 brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados. A margem de erro foi de 2,2 pontos percentuais.