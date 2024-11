Em entrevista a jornalistas na última terça-feira (29), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou a recente crítica feita pelo pastor Silas Malafaia após o primeiro turno das eleições.

Bolsonaro reconheceu que ficou “chateado” com as declarações do líder evangélico, mas destacou que a situação já foi superada. “Entendo o Malafaia. Quando ele explodiu depois do primeiro turno, lógico que fiquei chateado. Mandei coraçãozinho para ele. Ele considerou que tudo bem. Da minha parte, tudo bem”, disse Bolsonaro, após visitar o gabinete da oposição no Senado.

As críticas de Malafaia vieram logo após o resultado do primeiro turno, quando ele questionou a atuação de Bolsonaro como líder da direita e sua postura durante a campanha em São Paulo.

Em entrevista ao Estadão, o pastor afirmou: “Que líder é esse? Sinal dúbio para o povo? Líder toma frente, líder dá a direção”. Malafaia mencionou também a ausência de apoio visível de Bolsonaro e de seus filhos ao então candidato e atual prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), dizendo que a campanha presidencial parecia ignorar a eleição municipal.

Embora Bolsonaro tenha manifestado apoio oficial a Nunes, sua participação na campanha foi discreta, o que levou Malafaia a questionar o impacto dessa postura para a liderança do ex-presidente. Mesmo com o episódio, Bolsonaro reafirmou que a relação com o pastor continua “sem ressentimentos”.

O deputado e pastor Otoni de Paula chamou de “otarisse” a postura de Bolsonaro sobre os ataques de Malafaia. Assista:

The post Bolsonaro admite que ficou chateado com críticas de Malafaia: “sem ressentimentos” appeared first on Fuxico Gospel.