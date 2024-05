Bolsonaro agradece doações de paulistas ao RS

Ex-presidente participa de eventos solidários para captar doações; nesta 5ª feira (30.mai), ele esteve em mobilização em Jundaí (SP)

“Agradeço a contribuição de cada um de vocês. É algo humanitário para os nossos irmãos do RS”, disse Jair Bolsonaro (PL) PODER360 30.mai.2024 (quinta-feira) – 17h32



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu às doações de paulistas aos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul em vídeo publicado nesta 5ª feira (30.mai.2024) nas redes sociais dele.

“Agradeço a contribuição de cada um de vocês. É algo humanitário para os nossos irmãos do RS”, disse.

Assista (1min8s):

Bolsonaro tem participado de eventos solidários no interior do Estado de São Paulo para captar donativos. Nesta 5ª feira, ele esteve em Jundaí (SP) na mobilização “Unidos pelo Rio Grande do Sul”. Antes, passou por Ribeirão Preto (SP) e Rio Claro (SP).

Na 6ª feira (31.mai), Bolsonaro estará em São Bernardo do Campo (SP), no ABC Paulista, arrecadando itens no Clube dos Meninos, às 19h.

“Estaremos pessoalmente no Clube dos Meninos, recebendo doações para nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Material de higiene, material de limpeza, roupa, roupa de cama, cesta básica, leite em caixinha, entre outros”, informou.

Através do vídeo, ele fez um chamamento pela presença dos apoiadores. “Compareça. Estarei lá para dar um abraço em você e agradecer o seu donativo. Até lá, se Deus quiser”, afirmou.

Eis a postagem de Bolsonaro no X (ex-Twitter):

– Unidos pelo Rio Grande.

– Jundiaí, 30/maio, 11h00/13h00

– Jair Bolsonaro.

– Obrigado São Paulo. pic.twitter.com/JmIauUe4Bq

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 30, 2024