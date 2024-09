Bolsonaro aparece em vídeo e pede voto em Nunes pela 1ª vez

O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu ao vivo, nesta quinta-feira (12/9), em uma chamada de vídeo pedindo voto para Ricardo Nunes pela primeira vez.

A chamada de vídeo foi apresentada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em um evento de empresários sobre a eleição na capital paulista.

Em sua fala, Bolsonaro reconhece que é a primeira vez que Ricardo Nunes está disputando um cargo como cabeça de chapa e diz ter “certeza” de que o aliado “sairá vitorioso”. O ex-presidente agradeceu pela oportunidade de falar no evento e disse que Nunes será “bom para São Paulo”.

Estavam presentes no palco junto com Nunes, além de Tarcísio, o ex-governador paulista Rodrigo Garcia, o ex-presidente Michel Temer, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o presidente do MDB, Baleia Rossi, e o candidato a vice na chapa de Nunes, o coronel Mello Araújo, do PL.

