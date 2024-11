Bolsonaro ataca Enem do governo Lula: “Agenda woke”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizado neste domingo (3/11), que abordou diversos temas sociais em suas questões.

Bolsonaro acusou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de impor uma “agenda woke” — termo que descreve pautas progressistas focadas em justiça social, como igualdade racial, direitos LGBTQIA+, feminismo e questões ambientais.

Em sua declaração, o ex-presidente afirmou que o governo Lula estaria influenciando a maneira de pensar dos jovens brasileiros.

“A doutrinação ideológica que o sistema acusava os outros de fazerem segue agora mais forte que nunca na gestão do filho que alçaram ao poder”, pontuou.

O ex-presidente também associou a escolha do tema de redação ao que ele chamou de “subdesenvolvimento” e à atuação de progressistas, a quem atribuiu a intenção de impedir o avanço do país.

Enem

A primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 ocorreu neste domingo (3/11) em todo o país.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram para a prova.

Além da redação, que teve como tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, o primeiro dia do exame contou com 90 questões, sendo metade de linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e metade de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

No próximo domingo (10/11), os estudantes encaram o exame com questões de matemática e ciências da natureza.