Bolsonaro canta para apoiadora em restaurante de Salvador; assista

Na imagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro cantando a música “Menina Moça”, da dupla sertaneja Jacó e Jacozinho, para uma apoiadora em Salvador (Bahia) Reprodução/X @jairbolsonaro – 9.mar.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou em sua conta no X (ex-Twitter) vídeos que mostram apoiadores fazendo fila para tirar foto com ele neste sábado (9.mar). O ex-chefe do Executivo está em Salvador (BA) desde 6ª feira (8.mar) para participar de um evento do PL Mulher.

Nas imagens, Bolsonaro aparece almoçando na churrascaria Sal e Brasa, enquanto as pessoas se aproximam. Na ocasião, também canta a música “Menina Moça”, da dupla sertaneja Jacó e Jacozinho, para uma apoiadora.

No evento do PL Mulher, realizado neste sábado, Bolsonaro disse que “um dia a história irá explicar o que aconteceu no final de 2022”, em referência às eleições presidenciais, em que perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também afirmou que o PL tem como objetivo “eleger a maior quantidade proporcional de prefeitos e vereadores” no país nas eleições municipais de 2024.

Na capital baiana, Bolsonaro foi ainda à igreja Batista Caminho das Árvores e ganhou duas camisas do time baiano Vitória.

