Bolsonaro chama Caiado de covarde durante comício em Goiânia

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) esteve em um comício na terça-feira (24/9) em Goiânia. Ao discursar em apoio ao candidato a prefeito Fred Rodrigues (PL), Bolsonaro chamou o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de “covarde”. As informações são do O Globo.

“Nós na pandemia, fizemos o que tinha que ser feito. Fui contra governadores que falavam ‘fiquem em casa, a economia a gente vê depois’. Governador covarde! Governador covarde! O vírus ia pegar todo mundo, não tinha como fugir do vírus”, afirmou Bolsonaro em referência ao governador, mas sem dizer o nome de Caiado diretamente.

Bolsonaro e Caiado divergiram na pandemia sobre a orientação de especialistas em saúde para que as pessoas ficassem em casa e evitassem o contato social como medida de conter a transmissão do vírus causador da Covid-19.

Em 2020, Caiado chegou a usar um megafone para orientar que pessoas que estavam aglomeradas em uma fila fossem para casa. As idas e vindas na relação entre Bolsonaro e Caiado foram muitas enquanto o primeiro estava na presidência da República.

O então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que orientava o uso de máscaras e a importância de ficar em casa no auge da pandemia, foi à residência oficial de Caiado para uma entrevista ao programa Fantástico que precedeu a demissão dele por Bolsonaro, em abril de 2020.

Em Goiânia, Bolsonaro e Caiado apoiam nomes diferentes para a prefeitura. O ex-presidente lançou o deputado estadual Fred Rodrigues. O governador rejeitou vários nomes da base e endossou apoio ao ex-deputado Sandro Mabel (UB), que estava fora da cena política, enquanto presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

A maioria das pesquisas mostra que Mabel está tecnicamente empatado na preferência do eleitorado goianiense com a petista Adriana Accorsi. O terceiro colocado é o senador Vanderlan Cardoso (PSD). Quarto na disputa, o nome apoiado por Bolsonaro apresenta desempenho modesto até o momento.