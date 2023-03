Bolsonaro chega ao Brasil após passar cerca de três meses nos Estados Unidos

Ex-presidente pousou em Brasília por volta das 6h40 desta quinta e foi para a sede do PL para participar de evento com aliados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 30. Por volta das 6h40, o avião comercial vindo de Orlando pousou no aeroporto internacional de Brasília, onde foi montado um esquema de segurança para monitorar a chegada do político, que retorna ao país após ficar 89 dias nos Estados Unidos. Apesar do secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Torres Avelar, ter descartado a possibilidade de um desfile em carro aberto e que apoiadores façam manifestações no local, cerca de 200 pessoas com bandeiras do Brasil e vestidas de verde e amarelo se concentraram na saída da área de desembarque internacional para receber o ex-presidente, como apurou o repórter Bruno Pinheiro, na Jovem Pan News. Entretanto, a saída foi conduzida pelos fundos do hangar da Polícia Federal (PF) para evitar tumulto. Agentes do Corpo de Bombeiros de do setor de inteligência da Polícia Militar reforçaram a segurança no local.

Do aeroporto, Bolsonaro seguiu para a sede do Partido Liberal (PL), no Complexo Brasil 21, onde foi recebido pela esposa, Michelle Bolsonaro. Também participam da comitiva de recepção o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o secretário de relações institucionais da legenda, general Braga Netto, que ocupou dois ministérios no governo Bolsonaro (Defesa e Casa Civil). Além disso, foi agendado um café da manhã para que o ex-presidente se reúna com parlamentares do partido. Ao chegar na sede do PL, o ex-presidente se deparou com outra concentração de apoiadores. Muitos que se deslocaram do aeroporto para ver o político, que acenou para o público de uma janela. O policiamento também foi reforçado no local, inclusive com helicópteros da PF, como apurou o repórter Bruno Pinheiro. Na semana que vem, Bolsonaro assume formalmente a função de Presidente de Honra do PL e deverá despachar normalmente em seu escritório. A PF também intimou o ex-presidente a depor, na próxima quarta-feira, 5, sobre os três conjuntos de joias recebidos da Arábia Saudita.

Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. No país, ele participou de eventos com apoiadores, mas nas últimas semanas já estava acompanhando cerimônias do Partido Liberal de maneira virtual ou por ligação telefônica. Na volta ao Brasil, Bolsonaro pretende atuar como oposição ferrenha ao governo Lula e trabalhar nas campanhas para as prefeituras. O retorno também faz parte de um projeção política para as eleições de 2026. O ex-presidente já indicou que planeja voltar a concorrer ao cargo.