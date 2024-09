Bolsonaro critica Caiado em comício e defende Fred Rodrigues para Goiânia

O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, não poupou críticas ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante um comício realizado em Goiânia. Em meio à disputa pela prefeitura da capital, os dois líderes políticos estão em lados opostos, com Caiado apoiando o empresário Sandro Mabel e Bolsonaro, por sua vez, defendendo o deputado Fred Rodrigues. Embora não tenha mencionado o nome de Caiado diretamente, Bolsonaro fez alusão à tensão entre eles que se intensificou durante a pandemia de Covid-19.

Ele criticou as decisões de isolamento social adotadas por alguns governadores, afirmando: “Fui contra governadores que falavam ‘fiquem em casa, a economia a gente vê depois’. Governador covarde! O vírus ia pegar todo mundo, não tinha como fugir do vírus.”O ex-presidente enfatizou que Fred Rodrigues é a única opção de direita na corrida pela prefeitura de Goiânia. A escolha de Caiado por Mabel, que ficou afastado da política por uma década, gerou descontentamento entre os apoiadores de Bolsonaro. Mabel, atualmente, está empatado nas pesquisas com a deputada petista Adriana Acorsi, o que torna a disputa ainda mais acirrada.

Bolsonaro também criticou Mabel ao mencionar um vídeo em que o empresário elogia a ex-presidente Dilma Rousseff, o que, segundo ele, não é bem visto entre os eleitores de direita. Essa situação reflete a complexidade do cenário político em Goiás, onde as alianças e os apoios estão em constante mudança. O ataque de Bolsonaro a Caiado ocorre em um contexto em que o governador busca se posicionar para a eleição presidencial de 2026. Ele tenta conquistar tanto o eleitorado bolsonarista quanto os votos de uma base mais moderada, o que pode influenciar suas estratégias políticas nos próximos anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane