Bolsonaro critica Lula por fala sobre os EUA e afirma: ‘Vexame para a política externa’

Ex-presidente mostrou incômodo por Lula pedir aos EUA que parem de incentivar a guerra entre Ucrânia e Rússia

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO – 04/03/2023

Jair Bolsonaro sempre mostrou admiração pelos Estados Unidos



A fala do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) sobre os Estados Unidos interferirem na guerra entre Ucrânia e Rússia segue rendendo. Após críticas da imprensa norte-americana, neste domingo, 16, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para mostrar seu descontentamento com o posicionamento de seu sucessor quanto aos EUA. Bolsonaro sempre foi um grande defensor do país e do governo Trump. “Da China o cara acusa os EUA de incentivar a guerra. Diz também que o conflito, no momento, está interessando a Putin e Zelensky. Lula, Dilma e Stedile [economista e líder do MST], juntos, mais um vexame para a política externa brasileira”, escreveu no Twitter. Durante entrevista em sua viagem à China, Lula pediu para que os EUA parem de incentivar a guerra para que se chegue à paz.

– Da China o cara acusa os EUA de incentivar a guerra. Diz também que o conflito, no momento só está interessando a Putin e a Zelensky.

– Lula, Dilma e Stedile, juntos, mais um vexame para a política externa brasileira. pic.twitter.com/lxepKzGasr

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 16, 2023