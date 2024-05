Bolsonaro critica pesquisa de opinião no RS e cita “prostituição” da mídia

O ex-presidente criticou um levantamento da Genial/Quaest por usar barcos para medir a avaliação do governo Lula (PT) no Rio Grande do Sul durante as enchentes que assolam o Estado

Jair Bolsonaro (foto) disse que a realização da pesquisa é “tapa na cara” dos voluntários “que estão salvando milhares de vidas” Poder360/Wagner Meier – 21.abr.2024

15.mai.2024 (quarta-feira) – 13h09



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a pesquisa Genial/Quaest por realizar uma pesquisa de opinião no Rio Grande do Sul durante a tragédia das enchentes que já mataram 149 pessoas. Em seu perfil no X, ele compartilhou uma publicação da GloboNews sobre os resultados e disse que “a prostituição dos veículos parceiros do desgoverno não encontra limites”.

Em 8 de maio, a empresa divulgou uma pesquisa sobre a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ensaio, cerca de 50% dos brasileiros dizem aprovar o trabalho do petista. Eis a íntegra do estudo (PDF – 18 MB).

– A prostituição dos veículos parceiros do desgoverno não encontra limites, ainda mais quando essa prostituição é regiamente recompensada.

– O sujeito acha sensacional e heróico tomar barcos para fazer pesquisas de opinião sobre um desgoverno que para muitos está a quem de suas… pic.twitter.com/uDyJ7QAnr9

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 15, 2024

No trecho compartilhado pelo ex-presidente na rede social, a emissora destaca o aumento na aprovação de Lula na região Sul. A aprovação do petista no Sul do país subiu de 40 (fevereiro de 2024) para 47 (maio de 2024). Há uma margem de erro de 6 pontos percentuais para a região.

O Poder360 entrou em contato com a Genial/Quaest e com a GloboNews, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.