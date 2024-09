Bolsonaro critica proposta de fim do saque-aniversário do FGTS

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por querer extinguir o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A crítica foi feita por meio das redes sociais, onde Bolsonaro afirmou que Lula estaria “invadindo” o FGTS. Segundo o ex-presidente, ao menos 36 milhões de trabalhadores já aderiram ao saque-aniversário. O fim do saque-aniversário foi anunciado pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com o aval do presidente Lula. O projeto para ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, após o primeiro turno das eleições municipais em outubro. Em contrapartida, o governo pretende ampliar o acesso dos trabalhadores ao crédito consignado, que é feito através dos bancos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O saque-aniversário do FGTS foi criado em 2020, durante a gestão de Bolsonaro, e permite que o trabalhador saque uma parcela do FGTS anualmente. No entanto, ao optar por essa modalidade, abre mão do valor integral do FGTS em caso de demissão, podendo sacar apenas a multa rescisória se for demitido sem justa causa. Para que a extinção do saque-aniversário seja válida, o projeto precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente. A medida tem gerado debates acalorados entre os defensores da manutenção do saque-aniversário e aqueles que acreditam que a extinção pode trazer benefícios a longo prazo para os trabalhadores.

*Com informações de Marília Ribeiro

Leia também

Raul Araújo arquiva ação no TSE contra Jovem Pan sobre as eleições de 2022



‘Toda eleição em São Paulo impacta no Brasil’, diz Boulos sobre polarização entre Lula e Bolsonaro



*Reportagem produzida com auxílio de IA