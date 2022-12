Bolsonaro decreta luto oficial por três dias em homenagem a Pelé

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou nesta quinta-feira, 29, luto oficial por três dias em homenagem a Pelé. A homenagem é representada através da bandeira nacional, que ficará a meio mastro durante os três dias. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Considerado o Rei do Futebol, o ex-jogador morreu aos 82 anos vítima de falência múltipla dos órgãos em decorrência a um câncer no cólon no qual o atleta lutava desde 2021. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contados da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex-jogador de futebol”, cita a medida. Mais cedo, o atual chefe do Executivo também prestou homenagem ao ex-jogador. Ele publicou uma foto de Pelé segurando uma camisa do Santos escrita com a seguinte frase: “Ao presidente Bolsonaro, um abraço”. Bolsonaro destacou que o ex-atleta “transformou o futebol em arte e alegria”. A Secretaria de Comunicação emitiu uma nota onde menciona que Pelé “foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou”.

Leia também

Em homenagem a Pelé, Cristo Redentor é iluminado de verde e amarelo



Estado de São Paulo decreta luto oficial de sete dias por morte de Pelé