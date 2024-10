Bolsonaro deixa Goiânia sem dar entrevista após derrota para Caiado

GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou a apuração do segundo turno em Goiânia, na casa do senador Wilder Morais (PL), mas retornou para Brasília sem dar entrevistas após a derrota do seu candidato para o nome do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Aliados de Bolsonaro disseram durante o dia que ele daria entrevista a jornalistas após o resultado na sede do PL.

Bolsonaro também sofreu outras importantes derrotas nacionais, como em Fortaleza e Belo Horizonte.

Só foram à sede do partido o candidato derrotado, Fred Rodrigues (PL), e o senador Morais.

Outra ausência no discurso da derrota foi a do deputado federal Gustavo Gayer (PL), que tinha tido uma presença constante na campanha.

A Prefeitura de Goiânia foi vencida pelo empresário Sandro Mabel (União Brasil), nome de Caiado.

Em sua fala após a derrota, Fred afirmou que seu concorrente vai enfrentar processo de cassação e inelegibilidade em decorrência de decisões liminares da Justiça que levantam a suspeita de compra de votos por parte de Caiado e Mabel.

“Esse capital político que a gente construiu vai ser utilizado para auxiliar a população para que Mabel não destrua a cidade de Goiânia”, disse Fred.

