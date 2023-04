Bolsonaro deve retomar viagens e motociatas pelo Brasil para fortalecer candidaturas municipais do PL

Presidente também pode ir a Portugal em breve, onde, segundo o ex-ministro Gilson Machado, ele também é visto como liderança da direita

Foto: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ex-presidente Bolsonaro deve liderar bloco de direita no Brasil para eleger maior número de prefeitos e vereadores do PL em 2024



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que voltou ao Brasil na semana passada, depois de três meses nos Estados Unidos, já começou a planejar com o Partido Liberal os próximos passos de seu retorno à política. Ele disse que quer se manter em evidência, defender seu legado e viajar pelo país, fazendo valer o capital político que ajudou o partido de Valdemar Costa Neto a eleger 99 deputados, oito senadores e dois governadores em 2022. Durante um encontro com aliados políticos logo que chegou ao Brasil, ele ainda disse que quer retomar as motociatas. O ex-presidente quer fazer uma ou duas viagens pelo Brasil a cada mês, também com o objetivo de aumentar o número de prefeitos e vereadores nas eleições de 2024. Bolsonaro deve se reunir com prefeitos, deputados e partidos pequenos aliados.

Segundo o ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, Gilson Machado (PL-PE), o ex-presidente se consolidou como um grande líder mundial da direita. “Quando você vai aos Estados Unidos, em todas as cidades que eu andei com ele, nós vamos, talvez agora, para Portugal. A gente vai ver o como o presidente é um grande líder mundial da direita de hoje. Não só da direita, mas também dos conservadores, dos cristão e dos liberais, de quem quer a livre iniciativa, de quem quer a liberdade de imprensa, de quem quer a liberdade de internet, das rede sociais. E o presidente tem, agora, uma missão, não é liderar a oposição, como ele disse, mas liderar um bloco pró-Brasil”, afirmou Machado.

Quando foi presidente, por diversas vezes Bolsonaro reuniu centenas de motociclistas apoiadores, percorrendo trajetos com ele. A agenda de viagens não está pronta, mas segundo Gilson Machado, a ideia é também fazer viagens de carro pelo país e visitar o Nordeste, única região em Bolsonaro foi derrotado em todos os Estados nas eleições de 2022. “Eu digo que a gente vai andar o Brasil, entrar em contato com nossos apoiadores, grande parte dos brasileiros de bem, dos cristãos, dos patriotas. Nós conseguimos resgatar o amor pela bandeira, o amor pelo hino, pela pátria. Isso ninguém tira da gente. Eu não tenho dúvidas, onde o presidente chegar ele vai ser bem recebido”, afirmou Machado. De acordo com integrantes do PL, a agenda de viagens de Bolsonaro deve ser definida nos próximos dias. Valdemar Costa Neto vai usar pesquisas encomendadas pelo PL para definir o itinerário.

*Com informações da repórter Paula Lobão