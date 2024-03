Bolsonaro divulga a aliados vídeo com supostas imagens de miséria de yanomamis

Foto: Marcos Corrêa/PR/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) 28 de março de 2024 | 22:00

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que aliados divulgassem um vídeo no qual um homem mostra uma situação de miséria de um suposto grupo de yanomamis e tece críticas ao governo Lula (PT).

“Yanomamis condenados. Peço repassar”, escreveu o ex-presidente a aliados numa lista de transmissão do WhatsApp nesta quinta-feira (28).

No vídeo, o homem mostra um suposto grupo de yanomamis alojado na orla de um rio em Roraima e diz que há um descaso da gestão petista com eles. O homem afirma ainda que os indígenas estão abandonados.

Os yanomamis vivem uma crise humanitária em razão da invasão de garimpeiros em seu território. Em janeiro de 2023, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge os indígenas —o próprio Lula chegou a viajar a Boa Vista para visitar uma comunidade.

A pasta da Saúde registrou 363 mortes de indígenas yanomamis em 2023, primeiro ano do governo petista e o primeiro ano com ações de emergência em saúde pública no território tradicional.

A quantidade de óbitos notificados é superior ao número oficial de 2022, quando foram apontadas 343 mortes, mas profissionais de saúde não comparam os dois anos em razão da subnotificação elevada de casos no último ano do governo Bolsonaro.

A crise humanitária dos yanomamis tem servido de munição para ataques de bolsonaristas ao governo Lula nas redes sociais.

Fábio Zanini/Folhapress

