Bolsonaro diz que doará dinheiro de joias para Santa Casa de Juiz de Fora

Bolsonaro é investigado pelo desvio de R$ 6,8 milhões em bens que recebeu em viagens ao exterior, enquanto era presidente; na foto, o ex-presidente em evento neste sábado (10) Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro – 10.ago.2024

PODER360 10.ago.2024 (sábado) – 20h21



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que irá leiloar “o conjunto de joias” e doar o dinheiro obtido para a Santa Casa de Juiz de Fora (MG). A declaração foi feita na tarde deste sábado (10.ago.2024), em um evento em Recife (PE).

“Vou pegar o conjunto de joias. O conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias e doar para a Santa Casa de Juiz de Fora”, disse. A equipe médica atendeu Bolsonaro em 2018, quando ele foi alvo de uma facada durante a campanha eleitoral.

O ex-presidente não especificou sobre quais joias estava falando, mas o antigo chefe do Executivo é investigado pelo desvio de R$ 6,8 milhões em bens que recebeu em viagens ao exterior, enquanto era presidente.

Entenda como Bolsonaro pode ser indiciado no caso das joias Assista (1min5s):

RELÓGIO CARTIER Um entendimento do TCU (Tribunal de Contas da União), na última 4ª feira (7.ago), sobre o caso do relógio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode beneficiar Bolsonaro. O tribunal decidiu que Lula não precisa devolver o item de ouro da Cartier que recebeu em 2005, no exercício da Presidência da República.

A tese vencedora foi do ministro Jorge Oliveira –que defendeu que não há lei para especificar os valores e critérios dos presentes recebidos pelo presidente para classificá-los como personalíssimos ou de direito da União. Modelo semelhante ao item de luxo é vendido hoje por R$ 59.500.